Juventus, per gennaio nel mirino c'è Karsdorp

MERCATO

Allegri cerca un rinforzo low cost a destra per il sogno rimonta tricolore e l'olandese piace, ma la Roma chiede 17 milioni

Da un lato c'è la Juventus, che aspetta il ritorno degli infortunati e dopo le ultime vittorie coltiva il sogno di rimonta tricolore, dall'altro c'è la Roma, che dopo il duro attacco di José Mourinho a Rick Karsdorp si trova nella difficile condizione di dover accontentare il suo allenatore facendo partire a gennaio un giocatore che è stato pubblicamente invitato ad andarsene, e in mezzo c'è il mercato di gennaio. Il club bianconero è da tempo alla caccia di una valida alternativa a Cuadrado sulla fascia destra e la sfuriata dello Special One potrebbe rappresentare l'assist giusto per portare a Torino l'olandese, che con Mourinho è abituato a fare l’esterno a tutta fascia e ha uno stipendio accessibile da 2 milioni di euro.

L'idea in casa bianconera non è certo nuova, i contatti con Johan Henkes dell’agenzia H2 che rappresenta gli interessi di Karsdorp ci sono già stati prima della partita della Roma col Sassuolo (e potrebbero essere il vero motivo dell’attacco a mezzo telecamere di Mou) e non è affatto escluso che nei prossimi giorni la Juve si faccia sentire ancora con il procuratore, che naturalmente a questo punto sarebbe ben felice di iniziare una trattativa con la Vecchia Signora.

Dall'altro lato però c'è la Roma, che è forte del contatto appena rinnovato fino al 2025 dall'olandese ma si trova ora nella difficile condizione di dover accontentare il suo allenatore, sapendo però bene quanto sia difficile la cessione a gennaio di un giocatore messo pubblicamente alla porta. Per monetizzare al massimo per i giallorossi sarebbe meglio vendere a fine stagione, ma l'uscita pubblica di Mou accelera i tempi e la Roma adesso è pronta al sacrificio, ma chiede almeno 17 milioni di euro.

Forse troppi per la Juve, che cerca una soluzione low cost e preferirebbe un prestito, ma davanti a una grande occasione un piccolo sacrificio si può fare: "A gennaio inizierà un nuovo campionato" ha sempre detto Massimiliano Allegri e la Juve potrebbe cominciarlo con Karsdorp sulla fascia.

