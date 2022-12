Roma, il Portogallo non molla Mourinho: incontro con la Federazione

Il Portogallo continua a sognare José Mourinho per la panchina della nazionale. Dopo la delusione dell'eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali 2022 e l'addio di Fernando Santos la Federazione lusitana sta provando a puntare in alto e lo Special One resta in cima alla lista dei desideri. Secondo A Bola è in programma un incontro tra il presidente federale, Fernando Gomes, e il tecnico della Roma, che resterà in patria per le festività natalizie anche dopo la fine del ritiro giallorosso di Albufeira, prevista per oggi.