Roma, Mourinho allontana la panchina del Portogallo

MERCATO

Lo Special One chiude all'ipotesi del doppio incarico, se in estate la federazione portoghese lo vorrà dovrà pagare un indennizzo ai giallorossi

© ipp 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma può stare tranquilla, José Mourinho non ha intenzione al momento di accettare la corte del Portogallo che lo vorrebbe come ct. Non una porta chiusa, ma un chiaro segnale che se l'affare si farà sarà solo a stagione finita e con eventuale indennizzo a favore della Roma. Il contratto dello Special One in giallorosso dura fino al 2024 e la Roma non ha intenzione di permettergli il doppio incarico, come invece avrebbe ipotizzato la federcalcio lusitana dopo l'esonero di Santos.

Mourinho alla Roma percepisce circa 8 milioni di euro netti e in ogni caso i Friedkin non lo lascerebbero partire senza ricevere un indennizzo da parte del Portogallo.

Nel recente passato comunque Mourinho aveva fatto capire la propria idea, dicendo di non essere interessato al ruolo da commissario tecnico per l'immediato, ma non scartandola per il futuro. Futuro che potrà essere deciso a giugno, con calma, ma sempre se la federazione portoghese sarà decisa ad affrontare un investimento importante su quattro anni.