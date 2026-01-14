Chi è Robinio Vaz e perché la Roma ha speso così tanto per portarlo alla corte di Gasp

Alla Roma tifosi e allenatore si aspettavano di più, un nome già conosciuto come l'olandese o Raspadori. Invece è arrivato lui che è difficile immaginare da subito come titolare in maglia giallorossa. E' nato nella periferia di Parigi e cresciuto in una banlieue. Originario della Guinea-Bissau ma di passaporto francese, deve il suo nome alla passione del padre per il brasiliano Robinho, anche se le caratteristiche sono diverse anche in questo caso. Vaz è un centravanti che sa fare la differenza negli strappi in velocità. In questo senso può dare qualcosa in più, e di diverso, all'attacco della Roma. La ricerca della profondità è un limite di una squadra di fini palleggiatori (Dybala e Soulé) e di teorici finalizzatori (Ferguson e Dovbyk). Robinio è uno che può fare a sportellate con il marcatore diretto, situazione che in Serie A sta diventando diffusa, come dimostra la straripante forza di Hojlund.