Roma, Gasperini: "Su questa base possiamo lavorare bene. Ferguson non mi sta convincendo"

Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta con la Juve: "Dobbiamo essere fiduciosi"

di Redazione
20 Dic 2025 - 23:25
"Nel primo tempo è mancata qualità nel servire gli attaccanti, nel finale è mancata precisione. Metterei il punto esclamativo sulla prestazione di tanti giocatori, non era facile giocare contro la Juve con così tante assenze. La Roma deve essere fiduciosa, deve costruire una rosa forte. Ha una base notevole, sono convinto possiamo fare bene”. Gian Piero Gasperini analizza così la sconfitta della Roma in casa della Juve. "Abbiamo preso gol a fine primo tempo ma per lunghi tratti abbiamo concesso poco - ha proseguito a Sky - La Juventus ha avuto qualche spazio in più però globalmente ci sono state prestazioni di alto livello, compreso giocatori che hanno giocato meno come Rensch e Ziolkowski. Credo che su questa base possiamo lavorare bene".

"Noi sugli scontri diretti abbiamo perso con quelle davanti, ma abbiamo battuto Como, Bologna, Lazio, squadre che sono subito dietro di noi. Con queste squadre se perdi 3-4 scontri diretti vuol dire che hai qualcosina in meno - ha detto ancora Gasperini - Noi siamo all'inizio, abbiamo una società alle spalle forte e una base di giocatori che ha saputo tenere testa. Sono convinto che la Roma può pensare di costruirsi un futuro sul presente di adesso”. Su Ferguson: "Non mi sta convincendo, non tanto per la questione tecnica. Ancora non si è calato nello spirito e non solo lui, ma anche qualche altro nuovo acquisto. Dybala e Soulé non li abbiamo serviti benissimo, ma hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non si possono paragonare ad altri. Rifarei le stesse scelte".

