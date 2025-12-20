Serie A, Juventus-Roma 2-1: Spalletti avvicina il 4° posto con Conceiçao e Openda

LA PARTITA

Il primo tempo dell'Allianz Stadium è avaro di emozioni, le due squadre si rispettano ed hanno paura di sbagliare e lasciare troppi spazi. La Roma non riesce mai ad occupare l'area bianconera e Dybala falso 9 è facile preda del rientrante Bremer, mentre Soulé e Pellegrini non riescono mai a trovare il guizzo e la giocata giusti. La luce della Juve, invece, è il solito Yildiz che quando parte da sinistra è un'autentica spina nel fianco. E non è un caso che quando lui si accende, arrivano occasioni e il gol: al 43' serve Conceiçao, grande parata di Svilar, poi sulla ribattuta destro potente di Openda deviato in angolo di testa da Rensch. Un minuto dopo il fuoriclasse il turco serve Cambiaso in area, tocco immediato per Conceiçao che questa volta non sbaglia e di sinistro fulmina Svilar. Per l'ex Porto, che non segnava in Serie A da 3 mesi nell'1-1 con il Verona, è il secondo gol in questo campionato.