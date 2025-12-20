Serie A, Juventus-Roma 2-1: Spalletti avvicina il 4° posto con Conceiçao e Openda

© Getty Images
Con un gol per tempo i bianconeri regolano i giallorossi e si portano a -1 in classifica. Di Baldanzi la rete dei capitolinidi Andrea Ghislandi
Nel big match della 16a giornata di Serie A, la Juventus batte 2-1 la Roma e si porta a -1 dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi. Il primo tempo dell'Allianz Stadium si accende solo nel finale, quando Conceiçao prima sfiora il gol al 43' (ottima parata di Svilar) e poi lo trova subito dopo con un preciso diagonale. Ben più divertente la ripresa, iniziata alla grande dai padroni di casa che assaltano la Roma e trovano il raddoppio al 70' con il primo gol in Serie A di Openda: Svilar respinge il colpo di testa di McKennie, l'americano recupera la ribattuta e serve il belga che a porta vuota non sbaglia. Al 75' Baldanzi accorcia le distanze, arrivando per primo sulla ribattuta di Di Gregorio bravo a opporsi a Ferguson. I capitolini ci provano in ogni modo, ma rischiano tantissimo all'80' quando il palo nega a Yildiz la gioia del gol.
LA PARTITA
Il primo tempo dell'Allianz Stadium è avaro di emozioni, le due squadre si rispettano ed hanno paura di sbagliare e lasciare troppi spazi. La Roma non riesce mai ad occupare l'area bianconera e Dybala falso 9 è facile preda del rientrante Bremer, mentre Soulé e Pellegrini non riescono mai a trovare il guizzo e la giocata giusti. La luce della Juve, invece, è il solito Yildiz che quando parte da sinistra è un'autentica spina nel fianco. E non è un caso che quando lui si accende, arrivano occasioni e il gol: al 43' serve Conceiçao, grande parata di Svilar, poi sulla ribattuta destro potente di Openda deviato in angolo di testa da Rensch. Un minuto dopo il fuoriclasse il turco serve Cambiaso in area, tocco immediato per Conceiçao che questa volta non sbaglia e di sinistro fulmina Svilar. Per l'ex Porto, che non segnava in Serie A da 3 mesi nell'1-1 con il Verona, è il secondo gol in questo campionato.
Ben più avvincente la ripresa dove la Juve parte con il piede sull'acceleratore e sfiora il raddoppio con un diagonale di Yildiz che termina a lato di un soffio (52'). Poi Svilar e Rensch salvano su Conceiçao e il portiere serbo-belga si oppone alla botta centrale di Cambiaso. Gasperini rivoluzione tutto l'attacco, ma al 70' i bianconeri trovano il raddoppio: perfetta pennellata di Zhegrova per la testa di McKennie che anticipa Ziolkowski, Svilar ribatte, ma la palla arriva ancora all'americano che serve Openda per il primo gol in Serie A del belga a porta vuota. La Roma è più pungente in attacco e al 75' accorcia le distanze e torna in partita: Di Gregorio respinge il diagonale di Ferguson, sulla ribattuta Baldanzi è più lesto di Cambiaso e non sbaglia. I capitolini ci provano, ma è la Juve a sfiorare il tris con un destro a giro di Yildiz che si stampa sul palo. Poco importa: la Juve vince e si porta a ridosso della zona Champions League.
LE PAGELLE
Conceiçao 7 - Ritrova il gol in Serie A dopo tre mesi esatti, grazie a un finale di primo tempo da grande protagonista. Parte bene anche nella ripresa, ma si deve arrendere a un problema fisico.
Bremer 7 - Torna titolare dopo 3 mesi e la sua presenza in campo si sente eccome. Annulla Dybala, sovrastandolo fisicamente e dà sicurezza alla difesa. Poi dopo un'ora di gioco finisce come prevedibile la benzina e viene sostituito da Rugani.
Openda 7 - Spalletti lo rilancia titolare in campionato e il belga lo ripaga con la migliore prestazione in maglia Juve. Il primo gol in Serie A è facile facile, ma è il giusto premio a una gara di grande applicazione e sacrificio.
Yildiz 7 - Anche stasera conferma di essere lui la luce della Juve, il pianeta madre intorno a cui girano i compagni-satelliti. C'è il suo zampino nel gol di Conceiçao, poi sfiora il raddoppio e nel finale solo il palo gli nega la gioia personale
Cambiaso 6,5 - Suo l'assist per Conceiçao con un tocco intelligente, poi sfiora il gol a inizio ripresa. Con il passare dei minuti affiora la stanchezza ed è in ritardo su Baldanzi.
Svilar 7 - Incolpevole sui gol, ne evita almeno altri tre su Conceiçao, Cambiaso e McKennie.
Baldanzi 6,5 - Il suo ingresso porta quella velocità che mancava all'attacco giallorosso. Lesto sulla ribattuta di Di Gregorio per il gol che ridà speranza alla Roma.
Rensch 6,5 - Infortuni e Coppa d'Africa lo costringono a giocare braccetto sinistro di difesa. Bravissimo in alcune provvidenziali chiusure. Il migliore dei suoi là dietro.
Dybala 5 - Gasperini lo preferisce a Ferguson, ma da falso 9 la Joya non punge mai, sovrastato fisicamente da Bremer. Dopo meno di un'ora lascia il posto a Ferguson.
Soulé 5 - Anche l'altro grande ex della partita stecca. Parte come sempre largo a destra, ma l'unica luce che accende è quella dello spogliatoio della Roma.
IL TABELLINO
JUVENTUS-ROMA 2-1
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6, Bremer 7 (16' st Rugani 5,5), Kelly 6; McKennie 6,5, Thuram 6,5, Locatelli 6,5, Cambiaso 6,5 (44' st Kostic sv); Yildiz 7 (44' st Miretti sv), Conceiçao 7 (16' st Zhegrova 6); Openda 7 (38' st David sv). A disp.: Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti 7
Roma (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6, Ziolkowski 5, Rensch 6,5; Celik 5,5, Cristante 6, Koné 6, Wesley 6; Soulé 5 (11' st Baldanzi 6,5), Pellegrini 5 (7' st Bailey 5,5 - 28' st El Shaarawy 6); Dybala 5 (11' st Ferguson 6). A disp.: Gollini, Vasquez, Hermoso, Ghilardi, Sangaré, Tsimikas, Angelino, Pisilli, Bah, Mirra. All.: Gasperini 5,5
Arbitro: Sozza
Marcatori: 44' Conceiçao (J). 25' st Openda (J), 30' st Baldanzi (R)
Ammoniti: Soulé (R), Conceiçao (J), Koné (R), Cristante (R), McKennie (J)
Espulsi: -
Note: -
LE STATISTICHE
· La Juventus ha vinto sei delle ultime sette partite tra tutte le competizioni (1P), dopo che aveva ottenuto solo cinque successi nelle prime 16 gare ufficiali di questa stagione - Mondiale per Club escluso (8N, 3P).
· La Roma ha perso tutte le quattro sfide contro formazioni che ad inizio giornata occupavano le prime 5 posizioni in classifica in questa stagione di Serie A.
· Loïs Openda ha ritrovato il gol in campionato a distanza di 253 giorni, ovvero da 8 mesi e 9 giorni: dallo scorso 11 aprile in Wolfsburg vs Lipsia in Bundesliga. Inoltre, Openda è il primo giocatore belga della Juventus a segnare contro la Roma in Serie A.
· Francisco Conceição non segnava all'Allianz Stadium in gare ufficiali dallo scorso 16 febbraio contro l'Inter in Serie A. In generale, il classe 2002 ha realizzato 10 gol con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni, tutti su azione.
· La Juventus ha vinto un match contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime 4 posizioni in classifica in Serie A, dopo che aveva ottenuto un solo successo contro queste formazioni nelle sette precedenti sfide (3N, 3P): 1-0 vs Inter lo scorso 16 febbraio.
· La Roma ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), tante quante sconfitte nelle prime 12 gare di questa stagione di Serie A (9V, 3P).
· La Roma ha perso due trasferte di fila in Serie A per la prima volta nell’anno solare 2025, l’ultima volta risaliva al periodo tra ottobre e dicembre 2024 (quattro sconfitte consecutive in quel caso).
· Weston McKennie ha fornito due assist nelle sue ultime tre gare di campionato, tanti quanti passaggi vincenti nelle sue precedenti 39 presenze in Serie A.
· Terzo gol di Tommaso Baldanzi con la maglia della Roma tra tutte le competizioni; il precedente risaliva praticamente a un anno fa, ovvero il 18 dicembre 2024 contro la Sampdoria in Coppa Italia.