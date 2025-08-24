Logo SportMediaset
Roma, Gasperini: "Siamo partiti con il piglio giusto, ai miei do un bel voto"

Il tecnico giallorosso dopo la vittoria contro il Bologna: "Abbiamo messo in campo tante belle cose". E su Sancho...

24 Ago 2025 - 00:22
“Do un bel voto ai giocatori, è sempre la prima gara, le cose in campo non possono essere precise ma siamo partiti subito col piglio giusto contro una squadra difficile che ha fatto molto bene. Questo ci dà molta spinta”. Gian Piero Gasperini è soddisfatto della prima della sua Roma in campionato. "I nuovi? Stiamo parlando di ragazzi molto giovani con grandi margini. Questa sera hanno dato già grande dimostrazione del loro valore, insieme alla squadra che è compatta - ha proseguito Gasp a Sky - Lo avevo visto nel precampionato, soprattutto all'estero dove non è facile giocare in stadi pieni. Stasera contro un Bologna forte abbiamo messo in campo tante belle cose. Il fatto che il pubblico ha apprezzato è molto bello”. E ancora: "Siamo stati compatti, vicini, con una squadra sempre corta, aggressiva e che ha giocato con qualità. Fossimo stati più lucidi avremmo potuto fare il secondo gol, ma il fatto che abbiamo dovuto soffrire è un segnale che questa squadra ha carattere". Poi ai microfoni della Rai sul mercato: "Sancho non ha mai detto no alla Roma".

Leggi anche

Wesley regala la vittoria a Gasp alla prima con la Roma. Il Bologna perde subito Immobile

roma
gasperini

