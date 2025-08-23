Serie A: Wesley incide subito, Gasperini vince all'esordio con la Roma

LA PARTITA

Gasperini sceglie Ferguson ed El Shaarawy, lasciando in panchina Dovbyk e Soulé, e viene subito ripagato dall'ottimo avvio dell'irlandese. L'ex Brighton sfiora immediatamente la rete e si costruisce tre occasioni nel primo quarto d'ora, costringendo Skorupski a sporcarsi i guantoni. Al 16' ecco il grande brivido per la Roma, che trema quando Orsolini insacca il vantaggio: è tutto fermo però, c'era un offside di Ciro Immobile. La formazione capitolina colpisce un palo con Cristante e si fa vedere con El Shaarawy, poi aziona Wesley: impreciso il brasiliano. Il finale di tempo è invece tutto del Bologna, che reagisce all'infortunio di Immobile, out al 30' per un problema muscolare: Castro sfiora il vantaggio. Nella ripresa Italiano perde anche Casale, che non rientra in campo, e i suoi colpiscono una traversa al 49'. Sembra il preludio al gol rossoblù, invece al 53' passa la Roma: follia difensiva di Lucumì, Wesley ne approfitta e segna la sua prima rete italiana. L'ex Flamengo sfiora anche la doppietta, in una Roma che flirta più volte col bis: se lo divorano Koné e Dovbyk, entrato con Dybala al 74'. Proprio la Joya si costruisce un'altra grande occasione, ma il Bologna non sta a guardare: Bernardeschi e Castro sfiorano il pari. Vince comunque la Roma, con Gasperini che festeggia i primi tre punti in Serie A. Sfortunato Italiano, che proverà a rifarsi tra sette giorni contro il Como.