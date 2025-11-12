Roma, Gasperini: "Scudetto? Tutti liberi di sognare, speriamo il risveglio sia positivo"

Uno dei motivi che ha convinto Gasperini ad accettare l'avventura alla Roma è stato il nuovo assetto societario composto da Ranieri e Massara, oltre al progetto stadio della famiglia Friedkin, che se portato a termine sarebbe sinonimo di crescita e miglioramento: "Il nuovo stadio della Roma sarebbe un grande regalo per i tifosi, ho visto il progetto ed è meraviglioso. Qui ho trovato una società che ha voglia di investire e di costruire questo nuovo impianto".