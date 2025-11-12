Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Roma, Gasperini: "Scudetto? Tutti liberi di sognare, speriamo il risveglio sia positivo"

Il tecnico giallorosso al TG1: "I giocatori ci credono in ogni partita"

di Antonella Pelosi
12 Nov 2025 - 21:01

"Scudetto? Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia poi positivo, ma intanto godiamoci questo momento". Il tecnico della Roma capolista (insieme all'Inter) Gian Piero Gasperini accende i tifosi giallorossi. "La squadra, i giocatori, con il loro atteggiamento e comportamento ci credono in ogni partita - ha detto Gasp in un'intervista al TG1 - Siamo solamente all'inizio del percorso. Quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono".

Per Gian Piero Gasperini, quello sulla panchina giallorossa è stato anche il miglior avvio di campionato da allenatore in Serie A con 8 vittorie e 3 sconfitte, numeri che gli hanno permesso di stabilire subito un legame di fiducia con una piazza storicamente esigente: "Ci vuole comunque tempo. La fiducia e l'affetto dei tifosi vanno conquistati con calma e con i risultati. Bisogna conoscersi e imparare ad apprezzarsi sempre di più, non è una cosa che si conquista da un momento all'altro baciando la maglia o andando sotto la curva".

Uno dei motivi che ha convinto Gasperini ad accettare l'avventura alla Roma è stato il nuovo assetto societario composto da Ranieri e Massara, oltre al progetto stadio della famiglia Friedkin, che se portato a termine sarebbe sinonimo di crescita e miglioramento: "Il nuovo stadio della Roma sarebbe un grande regalo per i tifosi, ho visto il progetto ed è meraviglioso. Qui ho trovato una società che ha voglia di investire e di costruire questo nuovo impianto".

Leggi anche

Dovbyk, è lesione del tendine del retto femorale sinistro: fuori 4-6 settimane. Si ferma anche N'Dicka

roma
gasperini

Ultimi video

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:05
Ronaldo dice stop

Ronaldo dice stop

01:50
Domani Moldavia-Italia

Domani Moldavia-Italia

01:34
Pellegrini ritrovato

Pellegrini ritrovato

01:42
Quante spine per Conte

Quante spine per Conte

01:50
Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

01:28
Juventus, nuovo Ceo

Juventus, Comolli nuovo Ceo

01:59
Un gol alla Lautaro

Inter, un gol alla Lautaro... anche a Liverpool

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

I più visti di Roma

Gasperini si gode il primato: "Molto soddisfatto, la squadra cresce e ci crede"

La Roma sa vincere anche non di corto muso: senza attaccanti, la forza di Gasp è la difesa

Dovbyk, è lesione del tendine del retto femorale sinistro: fuori 4-6 settimane. Si ferma anche N'Dicka

"Oh nooo": Lazio-Inter 2010 che fa ancora discutere

Rangers-Roma, le immagini del match

Soulé-Pellegrini: la Roma espugna Ibrox e Gasperini riprende la marcia europea

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:00
Fiorentina, Ferrari risponde a Gattuo: "Kean in Conference perché c'erano le condizioni"
20:38
Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco
20:29
Serie C, Potenza-Cerignola di Coppa Italia senza tifosi ospiti
19:15
Sterling, che paura: raid dei ladri mentre era a casa con i figli
18:51
Moldova, ct Popescu: "Determinati e coraggiosi contro l'Italia"