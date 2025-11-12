Roma, Gasperini: "Scudetto? Tutti liberi di sognare, speriamo il risveglio sia positivo"

Il tecnico giallorosso al TG1: "I giocatori ci credono in ogni partita"di Antonella Pelosi
"Scudetto? Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia poi positivo, ma intanto godiamoci questo momento". Il tecnico della Roma capolista (insieme all'Inter) Gian Piero Gasperini accende i tifosi giallorossi. "La squadra, i giocatori, con il loro atteggiamento e comportamento ci credono in ogni partita - ha detto Gasp in un'intervista al TG1 - Siamo solamente all'inizio del percorso. Quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono".
Per Gian Piero Gasperini, quello sulla panchina giallorossa è stato anche il miglior avvio di campionato da allenatore in Serie A con 8 vittorie e 3 sconfitte, numeri che gli hanno permesso di stabilire subito un legame di fiducia con una piazza storicamente esigente: "Ci vuole comunque tempo. La fiducia e l'affetto dei tifosi vanno conquistati con calma e con i risultati. Bisogna conoscersi e imparare ad apprezzarsi sempre di più, non è una cosa che si conquista da un momento all'altro baciando la maglia o andando sotto la curva".
Uno dei motivi che ha convinto Gasperini ad accettare l'avventura alla Roma è stato il nuovo assetto societario composto da Ranieri e Massara, oltre al progetto stadio della famiglia Friedkin, che se portato a termine sarebbe sinonimo di crescita e miglioramento: "Il nuovo stadio della Roma sarebbe un grande regalo per i tifosi, ho visto il progetto ed è meraviglioso. Qui ho trovato una società che ha voglia di investire e di costruire questo nuovo impianto".