Gasperini torna a Bergamo: "Sarà bello salutarsi. Raspadori? Chiedete in Spagna"

L'allenatore si è poi soffermato sul mercato e sui rumors riguardanti una vecchia conoscenza della Serie A: "Raspadori? Chiedete in Spagna se è fatta… E poi non è che se arriva un giocatore allora cambia tutto, questa è una visione distorta. La Roma - ha proseguito Gasperini - è una squadra che ha una sua base ed è competitiva. L'obiettivo è diventare sempre più forte. Per questo non bisogna acquistare tanto per, ma chi arriva deve dare un valore aggiunto". Su questa sessione, il tecnico ha aggiunto: "È molto strana rispetto a quella degli altri anni, perché in questa le big si stanno scatenando, cosa che non è mai successa. Ci sono tante squadre e sono tutte vicine, così nel giro di pochi punti ci si gioca tutto: lo scudetto, la Champions o niente. Noi dobbiamo accettare la battaglia e stare attenti, guardando al nostro percorso. La realtà finanziaria la conosciamo e speriamo di poterla migliorare, ma non è solo una questione di soldi. Noi dobbiamo essere ambiziosi a prescindere".