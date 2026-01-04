Moviola Atalanta-Roma, bufera sul gol partita: l'analisi della rete di Scalvini e del 2-0 tolto a Scamacca

L'episodio decisivo arriva al 15': corner di Zalewski, uscita a vuoto di Svilar e tocco vincente di Scalvini a porta vuota. Se in campo il gol è stato convalidato (escludendo un tocco di mano), l'analisi alla moviola di Dazn è chiara. La rete era da annullare per una carica irregolare: "È un classico episodio grigio, ma ci sono entrambe le mani di Scalvini sul volto di Svilar prima che il difensore tocchi il pallone". Nonostante il portiere giallorosso esca male (forse disturbato anche da Rensch), il contatto sul viso avrebbe dovuto portare al fischio per fallo in attacco. Un errore, dunque, non ravvisato né dall'arbitro né dal VAR.