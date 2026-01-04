Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
serie a

Moviola Atalanta-Roma, bufera sul gol partita: l'analisi della rete di Scalvini e del 2-0 tolto a Scamacca

I moviolisti si dividono sul gol di Scalvini, contestato da Gasperini per un tocco di mano e il contrasto con Svilar

04 Gen 2026 - 09:13

Le polemiche non si placano dopo l'1-0 della New Balance Arena. Atalanta-Roma, decisa dal gol in avvio di Giorgio Scalvini, lascia dietro di sé una scia di dubbi arbitrali, con la direzione di gara di Fabbri finita sotto la lente d'ingrandimento per la gestione degli episodi chiave.

Moviola Atalanta-Roma: il gol di Scalvini

 L'episodio decisivo arriva al 15': corner di Zalewski, uscita a vuoto di Svilar e tocco vincente di Scalvini a porta vuota. Se in campo il gol è stato convalidato (escludendo un tocco di mano), l'analisi alla moviola di Dazn è chiara. La rete era da annullare per una carica irregolare: "È un classico episodio grigio, ma ci sono entrambe le mani di Scalvini sul volto di Svilar prima che il difensore tocchi il pallone". Nonostante il portiere giallorosso esca male (forse disturbato anche da Rensch), il contatto sul viso avrebbe dovuto portare al fischio per fallo in attacco. Un errore, dunque, non ravvisato né dall'arbitro né dal VAR.

Stessa linea per il Corriere dello Sport: "Il contatto Scalvini-Svilar è falloso ma il check del VAR sembra concentrarsi solo sul tocco di braccio che non viene rilevato ma sembra esserci dopo la seconda deviazione del portiere: vista l'immediatezza della rete, andava annullata". Di diverso avviso La Gazzetta dello Sport: "Scalvini va in contatto col pallone già perso da Svilare, senza commettere fallo prima né tocco di mano: gol regolare".

Il caso Scamacca: sei minuti per decidere

 E poi c'è la valutazione sul gol del 2-0 annullato a Scamacca poco prima della mezz'ora. L'azione è confusa: lancio di Ederson, controllo errato di Hermoso e colpo di testa vincente dell'attaccante. Fabbri viene richiamato al monitor e annulla. Secondo Luca Marelli decisione corretta, seppur complessa: Scamacca parte in fuorigioco sul lancio iniziale e, intervenendo "con immediatezza" dopo l'errore del difensore spagnolo, trae vantaggio dalla sua posizione irregolare. L'attaccante partecipa attivamente all'azione, rendendo il fuorigioco punibile. Una chiamata difficile, costata sei minuti di interruzione, ma regolamentarmente ineccepibile.

In questo caso anche i quotidiani convergono: "Scamacca parte in offside e interviene con immediatezza dopo il controllo di Hermoso (viene citato Fabbri, ndr): terminologia contorta ma rete da togliere" dice la Gazzetta, "Scamacca è in fuorigioco e non permette a Hermoso di completare la giocata, la posizione dell'attaccante diventa attiva nel momento del contrasto. L'annullamento non poteva essere automatica, serviva l'interpretazione di Fabbri: collaborazione arbitro-VAR efficace" chiude il CorSport.

Emily Pallini e Zalewsky escono alla scoperto: un bacio ufficializza la storia

1 di 34
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

atalanta-roma
moviola
scalvini
scamacca

Ultimi video

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

02:18
DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

01:22
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

00:57
DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

02:21
Oggi Juventus-Lecce

Oggi Juventus-Lecce

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

I più visti di Atalanta

Bergamo abbraccia Gasp ma c'è uno striscione polemico: "'Una bella storia si giudica anche dal finale: peccato"

DICH PALLADINO PRE ROMA PER SITO 2/1 DICH

Palladino: “Gasperini indelebile nella storia dell’Atalanta”

Gasperini: "Il gol di Scalvini? Episodio assurdo, dovremmo avere tutti dei dubbi sul Var"

Luca Percassi: "Gasperini? Anche le storie più belle finiscono. Assecondata una sua scelta"

Atalanta-Inter: le immagini della gara

Lautaro sfonda il bunker della Dea: l'Inter chiude il 2025 in vetta da sola

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:30
Lazio, i convocati per il Napoli: torna Rovella
23:43
Svilar sul gol preso: "Ho sentito qualcosa su braccio e testa, per me è fallo"
Raffele Palladino
23:43
Atalanta, Palladino: "Non voglio parlare di arbitri, però a inizio anno ci avevano spiegato altre cose…"
23:19
Coppa d'Africa, favola Mali: finale epico in 10 contro 11, vola ai quarti contro il Senegal
21:52
Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"