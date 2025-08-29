Roma, Gasperini: "Sancho? Non preghiamo nessuno, resti pure dov'è"

"Dybala è un valore aggiunto, soprattutto quando non ha problemi di natura fisica. È indubbiamente un grande giocatore, ha un piede straordinario. Non sono tanti i giocatori che creano un gap così importante. Nessun giocatore però può essere spiazzante per la Roma, la Roma deve avere una sua identità e forza a prescindere dall'individuo" le parole del tecnico giallorosso verso la trasferta di Pisa. "Può essere un grande giocatore, mi auguro che diventi molto determinante, sia come gol che come assist, le qualità migliori le ha lì. Non ci sono difficoltà di inserimento, per nessun giocatore", precisa il tecnico giallorosso, che su Dovbyk conclude: "Con me è stato un ragazzo molto positivo. Si è impegnato sempre moltissimo, ha sempre cercato di svolgere gli allenamenti e da parte sua non ho alcun appunto da fare. Quello che mi aspetto da lui domani, che se gioca, entra o sta fuori, mi interessa tutta la sua energia alla ricerca del risultato".