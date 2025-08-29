Roma, Gasperini: "Sancho? Non preghiamo nessuno, resti pure dov'è"

Il tecnico giallorosso chiude il capitolo dedicato all'attaccante inglese: "Deve essere un'opportunità, se non lo capisce..."
Gian Piero Gasperini alza la voce sul mercato della Roma rivendicando l'orgoglio giallorosso: "Se poi mi ha chiamato Sancho? Non lo so, se hai il numero chiamalo. Sapete tutto, avete scritto di tutto e di più. Non so in questi giorni i margini. Non bisogna pregare mai nessuno". Il riferimento, ovviamente, è al giocatore inglese cercato da Roma e Juve, che sin qui ha rifiutato ogni soluzione tanto che per lui si apre la possibilità di una permanenza al Manchester United.
"Vale per Sancho così come per tutti gli altri giocatori, cerchiamo profili che diano un valore aggiunto ma deve essere anche una opportunità per loro, enorme. Se entrano in questa mentalità bene, se (Sancho, ndr) lo capisce ha senso, se non lo capisce starà dov'è, non è un problema" ribadisce Gasp.
Sulla situazione di Pellegrini, altra risposta esplicita dopo quella della settimana scorsa: "Domani sarà convocato perché questa settimana si è allenato con la squadra. Ma la difficoltà l'ho detto qual è, il contratto, società e giocatore devono trovare una soluzione e finalmente hanno iniziato a parlare, adesso se la risolvano. Lorenzo è un ragazzo maturo, attaccato alla Roma, ma oggi disponibile a fare anche altre scelte per continuare a giocare. Se dovesse trovare collocazione (è spuntata l'ipotesi Milan, ndr) altrove gli augurerò il meglio, solo che mancano tre giorni alla fine del mercato…".
"Dybala è un valore aggiunto, soprattutto quando non ha problemi di natura fisica. È indubbiamente un grande giocatore, ha un piede straordinario. Non sono tanti i giocatori che creano un gap così importante. Nessun giocatore però può essere spiazzante per la Roma, la Roma deve avere una sua identità e forza a prescindere dall'individuo" le parole del tecnico giallorosso verso la trasferta di Pisa. "Può essere un grande giocatore, mi auguro che diventi molto determinante, sia come gol che come assist, le qualità migliori le ha lì. Non ci sono difficoltà di inserimento, per nessun giocatore", precisa il tecnico giallorosso, che su Dovbyk conclude: "Con me è stato un ragazzo molto positivo. Si è impegnato sempre moltissimo, ha sempre cercato di svolgere gli allenamenti e da parte sua non ho alcun appunto da fare. Quello che mi aspetto da lui domani, che se gioca, entra o sta fuori, mi interessa tutta la sua energia alla ricerca del risultato".
