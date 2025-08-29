Juve e Roma, colpo di scena per Sancho: potrebbe restare al Manchester United

© IPA
L'inglese, cercato dai due club italiani, ha preso ulteriore tempo
Da mesi è al centro del mercato, ma il futuro di Jadon Sancho è ancora tutto da scrivere. Prima la Juventus e il Borussia Dortmund, poi gli assalti di Roma e Besiktas: l'inglese non ha ancora trovato una sistemazione. E adesso, riferisce Sky Sports News, non è da escludere che l'ex Chelsea rimanga al Manchester United dopo la fine del mercato. Adesso è separato in casa con i Red Devils, ma la totale incertezza che regna nel club (Ruben Amorim è a rischio esonero dopo la figuraccia in Carabao Cup) potrebbe anche ridisegnare il futuro del fantasista.
Nelle ultime settimane la Roma, su indicazione di Gasperini, ha spinto molto per avere il sì di Sancho che però ha temporeggiato per aspettare eventuali altre proposte. Club turchi e arabi, il cui mercato termina rispettivamente l'11 e il 10 settembre, hanno bussato alla porta nelle ultime ore. Finora il Manchester United è stato sempre netto sulla modalità di cessione escludendo addii non a titolo temporaneo. Ma con il gong del mercato sempre più vicino, confermano dall'Inghilterra, è assai probabile che Jadon lasci i Red Devils in prestito.
