Juve e Roma, colpo di scena per Sancho: potrebbe restare al Manchester United

Da mesi è al centro del mercato, ma il futuro di Jadon Sancho è ancora tutto da scrivere. Prima la Juventus e il Borussia Dortmund, poi gli assalti di Roma e Besiktas: l'inglese non ha ancora trovato una sistemazione. E adesso, riferisce Sky Sports News, non è da escludere che l'ex Chelsea rimanga al Manchester United dopo la fine del mercato. Adesso è separato in casa con i Red Devils, ma la totale incertezza che regna nel club (Ruben Amorim è a rischio esonero dopo la figuraccia in Carabao Cup) potrebbe anche ridisegnare il futuro del fantasista.