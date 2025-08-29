Logo SportMediaset
Mercato
juventus
Mercato
affari last minute

Manovre a centrocampo: la Juve pensa a Bennacer, il Milan valuta Pellegrini

Il franco-algerino in uscita dal Milan piace a Tudor ma c'è anche il Bologna, l'ex capitano della Roma offerto ai rossoneri dopo il ko di Jashari

29 Ago 2025 - 09:32

Le ultime ore di mercato sono sempre frenetiche e possono riservare sorprese, e da qui al primo settembre alle ore 20 Juve e Milan potrebbero anche regalare novità ai centrocampi di Igor Tudor e Max Allegri se andranno a posto i giusti incastri. I bianconeri vorrebbero un regista da affiancare a Locatelli e, scrive Alfredo Pedullà, il nome giusto potrebbe essere quello di Ismael Bennacer, fuori dal progetto del Milan, e gradito dal tecnico croato. Sul franco-algerino, l'anno scorso in prestito al Marsiglia, c'è pure il Bologna ma la valutazione di 10 milioni e lo stipendio da 4 milioni frenano le pretendenti.

Lato rossonero ovviamente massima apertura alla cessione anche perché potrebbe esserci maggiore margine per fare un ulteriore colpo in mediana, visto che l'infortunio di Jashari priverà il reparto dello svizzero per circa 2-3 mesi. Se Musah, che era destinato all'Atalanta, a questo punto potrebbe restare per coprire quella casella, ad Allegri servirebbe un altro tipo di giocatore ed è per questo che la Roma, saputo della necessità milanista, ha provato a offrire Lorenzo Pellegrini. L'ormai ex capitano giallorosso, non è un segreto, è ai saluti: se ne è parlato nei discorsi tra le due società affrontando il possibile scambio Dovbyk-Gimenez. Non è una priorità per Furlani e Tare, ricordiamo che attualmente guadagna 4 milioni l'anno, ma può diventare un'occasione delle ultime ore di mercato.

juve
bennacer
milan
pellegrini

