Manovre a centrocampo: la Juve pensa a Bennacer, il Milan valuta Pellegrini

Lato rossonero ovviamente massima apertura alla cessione anche perché potrebbe esserci maggiore margine per fare un ulteriore colpo in mediana, visto che l'infortunio di Jashari priverà il reparto dello svizzero per circa 2-3 mesi. Se Musah, che era destinato all'Atalanta, a questo punto potrebbe restare per coprire quella casella, ad Allegri servirebbe un altro tipo di giocatore ed è per questo che la Roma, saputo della necessità milanista, ha provato a offrire Lorenzo Pellegrini. L'ormai ex capitano giallorosso, non è un segreto, è ai saluti: se ne è parlato nei discorsi tra le due società affrontando il possibile scambio Dovbyk-Gimenez. Non è una priorità per Furlani e Tare, ricordiamo che attualmente guadagna 4 milioni l'anno, ma può diventare un'occasione delle ultime ore di mercato.