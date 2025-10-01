Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO ROMA-LILLE

Roma, Gasperini: "Lille dinamico, organizzato e offensivo: servono concentrazione e attenzione"

Il tecnico giallorosso alla vigilia del match di Europa League: "La fatica non è fisica, ma mentale"

01 Ott 2025 - 14:37
© Getty Images

© Getty Images

Il Lille "è un'ottima squadra, molto dinamica, organizzata e che gioca anche in modo molto offensivo". Così Gian Piero Gasperini in conferenza stampa prima del match di Europa League tra la Roma e la squadra francese. "Ha avuto un inizio campionato con alcuni risultati non favorevoli - ha proseguito il tecnico giallorosso - ma le prestazioni sono sempre state positive. Dovremo essere attenti e preparati perché affronteremo una squadra di alto livello. Giroud? Un esempio, attaccante eccezionale".

Fondamentale, per Gasperini, alzare il livello di attenzione, dunque: "La fatica col Verona non è stata fisica, ma più sulle motivazioni. Non è facile uscire da una partita come il derby che ti toglie energie nervose. Aver segnato prima forse ha condizionato la partita, ma non ho mai pensato potesse essere un problema fisico. Il problema è sempre rientrare nella partita e valutare bene l'avversario, ci sta che in tre partite pensi che il Verona possa essere l'avversario meno ostico e poi si rivela difficilissimo. Dobbiamo acquisire queste abitudini, nel calcio di oggi con le coppe e le nazionali si gioca tre partite a settimana per undici mesi all'anno, questa ormai è la normalità".

Leggi anche

Konè: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma solo la Roma ha creduto in me un'estate fa"

Intanto si è sbloccato Dovbyk, Gasp aspetta ora Ferguson: "E' giovane, un classe 2004 che ha fatto molto bene due anni fa. La scorsa stagione ha avuto difficoltà per infortuni e per il cambio di squadra a gennaio, ha giocato poco e il tentativo con lui è quello di riportare quelle speranze che c'erano su di lui quando da giovane era partito così bene. Si sta applicando, lui e Dovbyk si stanno alternando. È importante la loro crescita principalmente dal punto di vista atletico. In questo momento in attacco, con Dybala e Bailey fuori, abbiamo poche alternative e questo ci costringe a usare sempre gli stessi giocatori, a partita in corso o dall'inizio. L'unico problema nel giocare con così tanta frequenza possono essere gli infortuni. Abbiamo giocato a temperature alte, due volte alle 12.30 e una alle 15. Ma si tratta comunque di ragazzi che sono allenati bene, che possono recuperare in poco tempo ed essere pronti per la partita successiva".

Gasperini è anche tornato sulla sua necessità di uscire dalla "zona di comfort" e adattarsi al gruppo a disposizione, manifestata prima del match col Verona. "Parlavo delle abitudini e delle consuetudini che hai acquisito negli anni mentre poi ti trovi con altre situazioni. Per essere chiari: non è usuale per me finire le partite con due centrocampisti in attacco come successo nel derby o all'inizio. Però la situazione in questo momento ti spinge a fare un po' anche questo".

roma
gasperini
lille
europa league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

01:02
DICH PAYERO CREMONESE 1/10 DICH

Payero si presenta alla Cremonese: "Pronto a giocare in tutti i ruoli"

02:08
Le top parate della 5a

Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

01:32
Stasera Villarreal-Juve

Stasera Villarreal-Juve

02:05
Stasera Napoli-Sporting

Stasera Napoli-Sporting

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

02:03
DICH ZAPPACOSTA POST ATA-BRU DICH

Zappacosta: "Dopo Parigi era troppo importante vincere"

03:20
DICH TRESOLDI OK POST AT-BRU DICH

Tresoldi "Partita speciale, volevo godermela il più possibile"

01:30
DICH CABAL PRE VILLARREAL DICH

Cabal: "Il gol è il passato, penso solo a domani

01:14
DICH TUDOR 1 PRE VILLARREAL DICH

Tudor: "La squadra sta bene, nessuna stanchezza"

I più visti di Roma

Gasperini: "Bello essere in vetta, ma dobbiamo crescere. Col Verona eravamo in difficoltà"

Hollywood sbarca all'Olimpico: Mel Gibson in tribuna assiste a Roma-Verona

Dovbyk supera Ferguson: adesso è lui il preferito di Gasperini

Gasperini come Mourinho, 4 vittorie nelle prime 5 giornate: meglio di lui solo Garcia

Roma: rischio stangata dall'Uefa dopo i disordini di Nizza

Europa League, Nizza-Roma: violenti scontri all'esterno dello stadio, tifoserie a contatto e intervento della polizia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Juve Stabia
15:56
Juve Stabia, Brera Holdings punta al 100% del club: il comunicato
15:51
Como, lesione alla coscia per Sergi Roberto
15:33
Champions, il Gala vince e sfotte il Liverpool sui social: "You’ll never walk alone, but…"
15:15
Roma, Konè su Gasperini: "Vive le partite come nessuno"
14:51
Roma, Ndicka: "Battere il Lille aumenta chances di qualificazione'