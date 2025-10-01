Roma, Gasperini: "Lille dinamico, organizzato e offensivo: servono concentrazione e attenzione"

Intanto si è sbloccato Dovbyk, Gasp aspetta ora Ferguson: "E' giovane, un classe 2004 che ha fatto molto bene due anni fa. La scorsa stagione ha avuto difficoltà per infortuni e per il cambio di squadra a gennaio, ha giocato poco e il tentativo con lui è quello di riportare quelle speranze che c'erano su di lui quando da giovane era partito così bene. Si sta applicando, lui e Dovbyk si stanno alternando. È importante la loro crescita principalmente dal punto di vista atletico. In questo momento in attacco, con Dybala e Bailey fuori, abbiamo poche alternative e questo ci costringe a usare sempre gli stessi giocatori, a partita in corso o dall'inizio. L'unico problema nel giocare con così tanta frequenza possono essere gli infortuni. Abbiamo giocato a temperature alte, due volte alle 12.30 e una alle 15. Ma si tratta comunque di ragazzi che sono allenati bene, che possono recuperare in poco tempo ed essere pronti per la partita successiva".