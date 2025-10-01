Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INTERVISTA

Konè: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma solo la Roma ha creduto in me un'estate fa"

"Nel 2021 avevo parlato anche col Milan, ma per la mia crescita è stato giusto andare al Borussia"

01 Ott 2025 - 11:15

Manu Koné è uno dei pilastri della Roma di Gasperini, ma quest'estate è stato molto vicino all'Inter. "Se un club come l'Inter si interessa a me, per me è positivo - ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera il centrocampista giallorosso parlando della trattativa poi sfumata -. Ne parlai con Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo". "Ma ho aggiunto: 'Finché indosso questa maglia, lo faccio al 100%' - ha proseguito il mediano -. La Roma è l'unico club che ha creduto in me un'estate fa, è un dovere ricambiare".

Anche Sommer e Thuram, ex compagni in Germania, hanno provato a convincerlo a vestire nerazzurro, ma poi non se n'è fatto nulla. "Ci abbiamo scherzato su. Mi hanno detto di fare la scelta migliore, ma non dipendeva da me - ha proseguito Koné parlando dei contatti avuti nel corso delle trattative -. Io stavo molto bene alla Roma, non è che volessi a tutti i costi andarmene". 

Ma il trasferimento all'Inter non è l'unico sfumato per Koné in Serie A. Nel 2021 il giocatore era infatti finito anche nel mirino del Milan. "Parlai con il Milan, è vero. Mi chiamò Massara, ma per la mia crescita è stato giusto andare al Borussia - ha raccontato -. Poi qui alla Roma ho ritrovato lo stesso Massara: il cerchio si è chiuso comunque, no?". 

Infine qualche considerazione sull'ottimo avvio di campionato della Roma. "Si sta bene, lassù. Per questo lavoriamo. Non esaltiamoci. Ma l'anno scorso eravamo partiti male e poi l’abbiamo pagato alla fine - ha detto Koné -. Arrivare tra le prime 4 e vincere l’Europa League: dobbiamo essere ambiziosi". Infine qualche considerazione su Gasperini: "Lui è tante cose. Non ho mai visto nessuno vivere la partite così. È come se fosse in campo. E ti viene voglia per forza di lottare per lui".

Leggi anche

Gasperini come Mourinho, 4 vittorie nelle prime 5 giornate: meglio di lui solo Garcia

roma
manu kone
inter
milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Roma

Roma, Bailey arrivato nella Capitale per visite e firma

Da Sancho a George, da Pessina allo scambio saltato Gimenez-Dovbyk: la delusione di Gasperini

Scambio Abraham-Saelemaekers: giovedì nuovo contatto tra Milan e Roma

Juve e Roma, colpo di scena per Sancho: potrebbe restare al Manchester United

Roma, per George serve l'ok dei Friedkin: l'impasse sul mercato preoccupa Gasperini

Tyrique George

Porte girevoli Roma: in arrivo Ziolkowski e George, Dovbyk con la valigia

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:30
Barcellona, se va via Lewandowski si pensa a Julian Alvarez
10:35
Roma, si studia il rinnovo di Dybala
09:28
Milan, clamoroso dalla Spagna: Tare ha contattato Lewandowski
08:15
Cannavaro, vicino il ritorno panchina: contatti con l'Uzbekistan
23:23
Milan-Saelemaekers, contatti per il rinnovo