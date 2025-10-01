Konè: "Positivo l'interesse dell'Inter, ma solo la Roma ha creduto in me un'estate fa"

Manu Koné è uno dei pilastri della Roma di Gasperini, ma quest'estate è stato molto vicino all'Inter. "Se un club come l'Inter si interessa a me, per me è positivo - ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera il centrocampista giallorosso parlando della trattativa poi sfumata -. Ne parlai con Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo". "Ma ho aggiunto: 'Finché indosso questa maglia, lo faccio al 100%' - ha proseguito il mediano -. La Roma è l'unico club che ha creduto in me un'estate fa, è un dovere ricambiare".