Roma, Gasperini: "La cattiveria offensiva è allenabile. Con Dybala ci siamo chiariti"

"Dobbiamo lavorare tecnicamente e tatticamente sulla squadra e sul gioco. Ho parlato giovedì di esame di coscienza? Era riferito al fatto di lavorare sui movimenti, sugli smarcamenti e sulle zone di campo. Ci sono dei periodi così, altre volte andavamo in vantaggio noi. A Firenze abbiamo ribaltato la partita, ma in queste ultime partite abbiamo preso dei gol brutti. Contro l'Inter abbiamo avuto una grande reazione e non siamo stati fortunati, contro il Viktoria Plzen dovevamo fare di più nonostante la reazione della squadra nel secondo tempo. Sul piano atletico stiamo bene" ha continuato Gasp.