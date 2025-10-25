Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO SASSUOLO-ROMA

Roma, Gasperini: "La cattiveria offensiva è allenabile. Con Dybala ci siamo chiariti"

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del Sassuolo: "Dobbiamo dare una svolta in attacco"

di Pepe Ferrario
25 Ott 2025 - 14:11

Dal ko contro l'Inter a quello in Europa League col Viktoria Plzen, qualche ingenuità di troppo, molti errori sotto porta, con l'ormai cronica difficoltà a contrezzare la mole di gioco prodotta.

Un mal di gol che giovedì sera ha portato Gasperini a parlare di "esame di coscienza", un'uscita che ha fatto discutere, sulla quale oggi il tecnico della Roma, alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo è tornato, facendo una necessaria puntualizzazione: "L'attitudine di entrare in area di rigore? È allenabile ed è il problema principale. Dobbiamo allenarci a fare meglio, dobbiamo giocare di reparto in attacco, concentrandoci su posizioni e smarcamenti. Bisogna fare tante cose, come si fa nell'organizzazione difensiva si può farlo anche in attacco. Abbiamo recuperato tutti i giocatori offensivi, anche Dybala e Bailey, dobbiamo dare una svolta in positivo".

"Dobbiamo lavorare tecnicamente e tatticamente sulla squadra e sul gioco. Ho parlato giovedì di esame di coscienza? Era riferito al fatto di lavorare sui movimenti, sugli smarcamenti e sulle zone di campo. Ci sono dei periodi così, altre volte andavamo in vantaggio noi. A Firenze abbiamo ribaltato la partita, ma in queste ultime partite abbiamo preso dei gol brutti. Contro l'Inter abbiamo avuto una grande reazione e non siamo stati fortunati, contro il Viktoria Plzen dovevamo fare di più nonostante la reazione della squadra nel secondo tempo. Sul piano atletico stiamo bene" ha continuato Gasp.

A proposito di Europa League, Gasperini chiude il "caso" delle parole di Dybala: "Lì per lì non mi erano piaciute, ma in spogliatoio ci siamo chiariti con tutti  quanti. Non devono esistere le parole ‘moscio’ o ‘sottovalutazione dell’avversario’.

Leggi anche

La Roma pensa a una clamorosa rivoluzione in attacco: Ferguson e Dovbyk via a gennaio?

roma
gasperini
sassuolo
seire a

Ultimi video

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

01:38
Tudor, futuro in gioco

Tudor, futuro in gioco

01:54
Lazio, emergenza continua

Lazio, emergenza continua

01:46
Juve, attacco sterile

Juve, attacco sterile

01:36
Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

01:46
Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

01:32
Lautaro e il "Maradona"

Lautaro e il "Maradona"

02:10
Oggi Napoli-Inter

Oggi Napoli-Inter

02:02
Delusione Milan

Delusione Milan

01:29
MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

01:48
DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

00:18
MCH IBRAHIMOVIC E LEAO POST PISA MCH

Ibra e Leao lasciano San Siro arrabbiati

01:29
DICH CUESTA PRE PARMA-COMO DICH

Cuesta: "Cresceremo, ne sono sicuro"

01:35
DICH CHIVU SU GIORNO DI RIPOSO 24/10 DICH

Chivu e il giorno di riposo: "Tante volte il miglior allenamento è il riposo"

01:03
DICH NICOLA VIGILIA CREMONESE-ATALANTA DICH

Nicola: "Capaci di tutto a patto che si giochi da squadra"

I più visti di Roma

Gasperini: "Tanti non segnano da molto, serve un esame di coscienza"

La Roma prepara il mercato di gennaio: nel mirino uno Juventino e spunta un nome nuovo dal Messico

Gasperini aspetta il Viktoria: "Niente presunzione, il calcio italiano è in difficoltà"

Roma e Bologna a caccia del riscatto europeo. Pioli in Austria per ritrovare fiducia

Gasp, l'attacco non va: il confronto con gli ultimi anni all'Atalanta

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:28
Scritte offensive in chiave derby Ascoli-Samb una denuncia
14:16
Bologna, Odgaard indisponibile contro Fiorentina
13:41
Torino, Baroni: "Genoa forte, ci servirà gara di livello"
12:29
Mondiali U17 femminili, Italia batte Brasile 4-3 e vola agli ottavi
11:00
Messi segna subito un doppietta in avvio dei playoff Mls