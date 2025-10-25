Roma, Gasperini: "La cattiveria offensiva è allenabile. Con Dybala ci siamo chiariti"

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del Sassuolo: "Dobbiamo dare una svolta in attacco"di Pepe Ferrario
Dal ko contro l'Inter a quello in Europa League col Viktoria Plzen, qualche ingenuità di troppo, molti errori sotto porta, con l'ormai cronica difficoltà a contrezzare la mole di gioco prodotta.
Un mal di gol che giovedì sera ha portato Gasperini a parlare di "esame di coscienza", un'uscita che ha fatto discutere, sulla quale oggi il tecnico della Roma, alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo è tornato, facendo una necessaria puntualizzazione: "L'attitudine di entrare in area di rigore? È allenabile ed è il problema principale. Dobbiamo allenarci a fare meglio, dobbiamo giocare di reparto in attacco, concentrandoci su posizioni e smarcamenti. Bisogna fare tante cose, come si fa nell'organizzazione difensiva si può farlo anche in attacco. Abbiamo recuperato tutti i giocatori offensivi, anche Dybala e Bailey, dobbiamo dare una svolta in positivo".
"Dobbiamo lavorare tecnicamente e tatticamente sulla squadra e sul gioco. Ho parlato giovedì di esame di coscienza? Era riferito al fatto di lavorare sui movimenti, sugli smarcamenti e sulle zone di campo. Ci sono dei periodi così, altre volte andavamo in vantaggio noi. A Firenze abbiamo ribaltato la partita, ma in queste ultime partite abbiamo preso dei gol brutti. Contro l'Inter abbiamo avuto una grande reazione e non siamo stati fortunati, contro il Viktoria Plzen dovevamo fare di più nonostante la reazione della squadra nel secondo tempo. Sul piano atletico stiamo bene" ha continuato Gasp.
A proposito di Europa League, Gasperini chiude il "caso" delle parole di Dybala: "Lì per lì non mi erano piaciute, ma in spogliatoio ci siamo chiariti con tutti quanti. Non devono esistere le parole ‘moscio’ o ‘sottovalutazione dell’avversario’.