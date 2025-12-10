Torino, il presidente Cairo ed il nuovo ds Petrachi incontrano la squadra

Il Torino cerca di fare quadrato dopo lo scossone societario, da qualche ora è ufficiale l'avvicendamento tra l'esonerato Davide Vagnati e il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il dirigente leccese, al ritorno in granata dopo l'esperienza tra il 2009 e il 2019, è presente al Filadelfia insieme al presidente Urbano Cairo. Il patron e il ds hanno incontrato la squadra e il tecnico Marco Baroni, l'obiettivo è quello della ripartenza immediata: Zapata e compagni, infatti, sono reduci da tre sconfitte di fila e non vincono dal 26 ottobre scorso, con la zona retrocessione distante appena quattro lunghezze. L'allenatore e i suoi ragazzi sono chiamati al riscatto già nella sfida di sabato alle 15 contro la Cremonese allo stadio Olimpico Grande Torino.