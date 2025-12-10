Logo SportMediaset

Calcio

Torino, il presidente Cairo ed il nuovo ds Petrachi incontrano la squadra

10 Dic 2025 - 16:21

Il Torino cerca di fare quadrato dopo lo scossone societario, da qualche ora è ufficiale l'avvicendamento tra l'esonerato Davide Vagnati e il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il dirigente leccese, al ritorno in granata dopo l'esperienza tra il 2009 e il 2019, è presente al Filadelfia insieme al presidente Urbano Cairo. Il patron e il ds hanno incontrato la squadra e il tecnico Marco Baroni, l'obiettivo è quello della ripartenza immediata: Zapata e compagni, infatti, sono reduci da tre sconfitte di fila e non vincono dal 26 ottobre scorso, con la zona retrocessione distante appena quattro lunghezze. L'allenatore e i suoi ragazzi sono chiamati al riscatto già nella sfida di sabato alle 15 contro la Cremonese allo stadio Olimpico Grande Torino. 

16:21
Torino, il presidente Cairo ed il nuovo ds Petrachi incontrano la squadra
16:02
Violenze contro gli arbitri, per Slc Cgil 'una inaccettabile escalation'
15:25
Cremonese, Sanabria: "Primo gol come una liberazione"
14:16
Coppa d'Africa, Pépé escluso e vittima di razzismo per uno "sfottò" al Marocco
13:36
Caso Salah, Henry attacca: "Sbagliato parlarne in pubblico"