Roma, Mourinho omaggia Maradona al murale dei Quartieri Spagnoli

José Mourinho, appena è arrivato a Napoli, è andato ai quartieri spagnoli per rendere omaggio a Maradona. Insieme al team manager Cardini e al preparatore dei portieri Nuno Santos, scortato dalla Polizia, lo Special One si è recato davanti al murale dedicato al Pibe de Oro con un mazzo di fiori. La gente, che l'ha immediatamente riconosciuto, l'ha acclamato e in pochi minuti si è formata una folla. Il tecnico portoghese della Roma si è fermato qualche minuto per un pensiero e un segno della croce. Tanti gli applausi di rispetto dei presenti.