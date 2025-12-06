Roma, Gasp: "Influenza e cose varie, settimana non semplice. Non rischio Wesley, Dybala..."

"La rosa numericamente è sufficiente per andare avanti in tre competizioni ed è completa" ha continuato Gasperini. "Anche chi ha giocato meno sta dando buone risposte, come Ghilardi, Ziolkowski e Pisilli. Sicuramente avranno sempre più spazio. Non è stata comunque una settimana facile come speravo, abbiamo avuto tanti acciacchi come Koné ed El Aynaoui, poi le influenze di Dybala e Baldanzi. Anche Wesley non credo che lo rischierò domani. Io poi cercherò di portare tutti, ma dobbiamo fare delle valutazioni perché ci saranno 3 partite in sette giorni. Ma io del mio gruppo mi fido di tutti, è uno spogliatoio straordinario, a partire da Svilar, Hermoso, Mancini e Ndicka. Ma questo discorso vale per tutti, la forza della Roma in questo momento è il gruppo con una mentalità straordinaria".