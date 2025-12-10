Logo SportMediaset

Coppa d'Africa, Pépé escluso e vittima di razzismo per uno "sfottò" al Marocco

10 Dic 2025 - 14:16
© IPA

© IPA

Bufera Costa d'Avorio. A pochi giorni dall'inizio della Coppa d'Africa sta facendo discutere la decisione del ct Emerse Faé di escludere Nicolas Pépé, esterno ex Arsenal oggi al Villarreal, dalla lista dei convocati. Un provvedimento che non trova spiegazioni di campo: Pépé è senza dubbio tra i migliori calciatori ivoriani (tanto da essere tra i protagonisti dell'ultimo successo nel torneo continentale) e ha vissuto un buon avvio di stagione con il sottomarino giallo, tanto da essere eletto giocatore del mese della Liga ad agosto. L'esclusione dell'esterno offensivo va dunque ricercata in ragioni extra campo. In particolare la battuta sul Marocco scappata al giocatore in un video con un'influencer algerina finito sui social: "Abbiamo eliminato l'Algeria al primo turno della Coppa d'Africa 2021 in Camerun", punzecchia la sua interlocutrice Pèpè. "Noi abbiamo tre stelle, e voi (l'Algeria) ne avete solo due. Ma attenzione ai marocchini, sono qui. Quante stelle hanno? Una? Devono aver vinto quella nel 1818; noi non eravamo ancora nati allora, nemmeno mio padre era nato". Parole che gli sono costate una valanga di insulti razzisti da parte dei tifosi marocchini che non hanno preso bene la battuta. Effettivamente al Marocco il successo in Coppa D'Africa manca da quasi 50 anni, dal titolo del 1976. Il calciatore ivoriano si è anche scusato pubblicamente, sottolineando che stava scherzando. Neppure questo però è bastato per farlo rientrare nella lista dei convocati della Costa d'Avorio: "Se considerassimo solo l'aspetto sportivo, sarebbe ovviamente stato nella lista", spiega il ct ivoriano. "Per stilare una lista, bisogna tenere conto di molti fattori, sia dentro che fuori dal campo. Tutti questi fattori combinati hanno portato all'assenza di Nico". 

