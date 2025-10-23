Logo SportMediaset

Dybala, il gol numero 200 non evita il ko alla Roma: "Mancata cattiveria, siamo entrati mosci"

23 Ott 2025 - 23:18
© Getty Images

Serata amara per Paulo Dybala, nonostante un gol dal sapore storico. L'argentino ha infatti realizzato la sua 200esima rete in carriera, tra club e Nazionale, ma il rigore messo a segno questa sera non è stato sufficiente alla Roma per evitare il ko nel match di Europa League contro i cechi del Viktoria Plzen, capaci di espugnare l'Olimpico grazie al 2-1 finale:"Abbiamo creato meno della gara con l'Inter, ma entriamo male in campo perché se sottovaluti le partite poi succedono queste cose, se non siamo cattivi non vinceremo mai. E' mancata cattiveria, siamo entrati mosci, questa è la verità - ha dichiarato l'argentino a Sky. "E' brutto dirlo, ci diciamo le cose, poi non le facciamo in campo". Sulle quattro sconfitte fin qui maturate tra campionato e coppa ha concluso: "Oggi non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo capire gli errori fatti e continuare a fare le cose positive perché in campionato stiamo facendo bene e ci sono anche tante partite difficili che abbiamo vinto".

