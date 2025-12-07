Serie A: brutto ko per la Roma, Gaetano fa esultare il Cagliari

© Getty Images
I giallorossi restano in dieci per l'espulsione di Celik e non si riprendono più: vincono 1-0 i rossoblù, che si sbloccano in casadi Redazione
La 14a giornata riporta la vittoria casalinga al Cagliari, che non festeggiava all'Unipol Domus dal 13 settembre. La vittima illustre è la Roma, travolta sia nel tabellino (12 tiri a 2) che sul campo: è 1-0 per i sardi, che approfittano nel migliore dei modi dell'espulsione di Celik (51') per un fallo da ultimo uomo. L'uomo decisivo è Gianluca Gaetano, che subentra e la decide all'83', sfruttando l'assist di Esposito da calcio d'angolo.
LA PARTITA
La Roma si ferma ancora, il Cagliari torna al successo in casa: è questo il responso dell'Unipol Domus, che assiste all'1-0 rossoblù e allo stop giallorosso. Gasperini schiera i suoi con Baldanzi falso nueve e fa riposare Dybala, in vista delle prossime fatiche. L'avvio è però soft della Roma, che fatica a prendere campo e rendersi pericolosa. Più insidioso invece il Cagliari, con Folorunsho a supportare regolarmente la manovra e gli attaccanti a muoversi su tutto il fronte offensivo. Sono proprio loro a creare le migliori chances: squilla Borrelli, mentre Sebastiano Esposito costringe Svilar alla respinta. Decisamente più moscia la seconda parte del primo tempo, che si chiude sullo 0-0 e senza sussulti. La ripresa si apre con l'episodio che cambia la partita, visto che Folorunsho si invola e Celik lo affossa: Zufferli concede inizialmente rigore, ma il fallo è fuori area e dunque opta per l'over-rule al Var e il rosso al 51'. La Roma resta in dieci e Gasperini ne cambia tre: dentro Dybala, Ferguson ed El Aynaoui. La partita però ormai è girata completamente ed è il Cagliari a rendersi pericoloso, con Folorunsho e Palestra a impegnare Svilar. Il gol dei sardi arriva all'83', su azione da corner: Esposito crossa, Ghilardi prende il buco e Gaetano supera Svilar. Da qui in poi, di fatto, non si gioca più: tanto nervosismo, tanti contatti e troppi palloni lunghi. La Roma non riesce a riprenderla, il Cagliari esulta e si sblocca in casa dopo settantanove giorni: è 1-0 all'Unipol Domus. Esulta Pisacane, che sale a +4 sulla zona-retrocessione con 14 punti, si rammarica Gasp: Roma ferma a quota 27, l'Inter la scavalca.
LE PAGELLE
Gaetano 7 - Entra e cambia la partita. Prima con quei continui inserimenti nella zona centrale del campo, poi con la zampata sul corner: è lui a decidere la gara, firmando l'1-0 all'83'.
Folorunsho 6.5 - Non segna e non fa segnare, ma le sue giocate risultano decisive sotto ogni punto di vista. Nel primo tempo è il più pericoloso, impegnando Svilar, nella ripresa fa espellere Celik e fa uscire mentalmente dalla partita la Roma a suon di provocazioni.
Palestra 6.5 - Gasperini non gli aveva dato grande spazio all'Atalanta, e chissà che questo non l'abbia motivato ulteriormente. Incendia la corsia destra, soprattutto nel momento topico della partita, e fa impazzire Ghilardi.
Svilar 6.5 - Tiene in piedi la Roma per ottanta minuti, con le sue ottime uscite e due-tre parate decisive, confermandosi uno dei migliori portieri della Serie A. Un unico momento di confusione, nel finale, quando non sale sul calcio piazzato decisivo.
Celik 5 - Paga quella follia in avvio di ripresa, quando decide di affossare Folorunsho interrompendo una chiara occasione da rete. Non era mai riuscito a contenerlo e, dopo la revisione al Var, arriva il rosso che decide di fatto la partita.
Ferguson 5 - Entra e non apporta nulla alla manovra, sprecando palloni su palloni. Si disinnesca da solo, nella maggior parte delle azioni, confermando il suo assoluto flop.
IL TABELLINO
CAGLIARI (3-5-2) - Caprile 6; Zappa 6 (24' st Prati 6), Rodriguez 6, Luperto 6; Palestra 6.5 (46' st Di Pardo sv), Adopo 6.5, Deiola 6, Folorunsho 6.5 (46' st Kilicsoy sv), Obert 6 (32' st Idrissi 6); Esposito 6, Borrelli 5.5 (24' st Gaetano 7). A disposizione: Ciocci, Radunovic, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Luvumbo. All. Pisacane.
ROMA (3-4-2-1) - Svilar 6.5; Mancini 6, N'Dicka 6, Hermoso 5.5; Celik 5, Koné 5.5, Cristante 6 (17' st El Aynaoui 6), Tsimikas 6 (28' st Ghilardi 5.5); Soulé 6 (17' st Ferguson 5), Pellegrini 5.5 (17' st Dybala 5.5); Baldanzi 5.5 (7' st Rensch 5.5). A disposizione: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, Arena, El Shaarawy. All. Gasperini.
Arbitro: Zufferli.
Marcatori: 38' st Gaetano (C).
Ammoniti: Hermoso (R), Folorunsho (C), Gaetano (C).
Note: espulso Celik (R) al 6' st per aver interrotto una chiara occasione da rete.
LE STATISTICHE
Il Cagliari ha vinto un match di Serie A contro la Roma con annesso clean sheet solo per la seconda volta nel XXI secolo (dal 2001 in avanti), il primo dal 3-0 casalingo del 13 marzo 2005.
Primo gol in questa Serie A per Gianluca Gaetano, il quale non trovava la via della rete in campionato dal 30 marzo scorso (contro il Monza all'Unipol Domus). Dal suo esordio con il Cagliari (2023/24), il classe 2000 è l’unico giocatore rossoblù ad aver realizzato almeno una rete e servito almeno un assist in ciascuno degli ultimi tre campionati.
Dopo lo 0-1 interno contro il Napoli, la Roma ha incassato due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso - le prime due con Ivan Juric in panchina e le altre due con Claudio Ranieri).
La Roma è rimasta a secco di gol in due match di fila in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2024 (sconfitte contro Napoli e Atalanta in quel caso).
Primo assist per Sebastiano Esposito in Serie A: dopo le reti contro Genoa e Juventus, il classe 2002 ha preso parte ad un gol per tre presenze consecutive nel torneo per la seconda volta in carriera, la prima dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (tre centri contro Atalanta, Genoa e Venezia).
Il Cagliari torna a vincere un match di Serie A contro la Roma per la prima volta dal 25 aprile 2021, con il risultato di 3-2 in quel caso (con Leonardo Semplici allenatore).
Dopo quattro pareggi e cinque sconfitte, il Cagliari torna a vincere un match di Serie A per la prima volta dal 19 settembre scorso, 2-1 contro il Lecce al Via del Mare in quel caso.
La Roma (14V, 6P) non ha ottenuto nessun pareggio per 20 gare consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2016 e aprile 2017 (16V, 4N con Luciano Spalletti in panchina).
La Roma ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P), una sconfitta in più rispetto a tutte le precedenti 14 gare esterne del torneo disputate nel corso del 2025 (11N, 2N, 1P).
La Roma ha subito una rete per tre gare consecutive di Serie A solo per la seconda volta nel 2025, la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi (quattro di fila in quel caso).
La Roma ha concesso almeno una rete nelle ultime tre trasferte di Serie A dopo che aveva ottenuto ben nove clean sheet nelle precedenti 12 gare esterne del torneo.
Con il rosso di Zeki Çelik, la Roma torna a subire una espulsione diretta in Serie A per la prima volta dal 19 maggio 2024: sanzione disciplinare per Leandro Paredes contro il Genoa in quel caso. L'ultimo difensore giallorosso a ricevere un rosso diretto nel torneo invece fu Marash Kumbulla nel marzo 2023 contro il Sassuolo.
100ª presenza di Adam Obert tra tutte le competizioni con la maglia del Cagliari: 56 di queste sono arrivate in Serie A, 33 in Serie B e 11 in Coppa Italia. Dal suo esordio con i rossoblù nell'ottobre 2021 solo cinque giocatori hanno totalizzato più gare di lui con la formazione sarda (Gabriele Zappa, Alessandro Deiola, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti e Antoine Makoumbou).
50ª presenza ufficiale per Sebastiano Luperto con la maglia del Cagliari: dal suo esordio in rossoblù (2024/25), solamente Michel Adopo (55) e Gabriele Zappa (54) hanno disputato più gare di lui tra tutte le competizioni con i sardi.
Da una parte il Cagliari ha calciato otto volte nello specchio in Serie A per la prima volta dal 14 dicembre 2024 (otto anche contro l'Atalanta, con zero reti); dall'altra, la Roma ne ha subiti otto in porta per la seconda volta in questo torneo, dopo gli otto concessi al Milan il 2 novembre scorso.