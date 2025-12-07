Serie A: brutto ko per la Roma, Gaetano fa esultare il Cagliari

LE STATISTICHE

Il Cagliari ha vinto un match di Serie A contro la Roma con annesso clean sheet solo per la seconda volta nel XXI secolo (dal 2001 in avanti), il primo dal 3-0 casalingo del 13 marzo 2005.

Primo gol in questa Serie A per Gianluca Gaetano, il quale non trovava la via della rete in campionato dal 30 marzo scorso (contro il Monza all'Unipol Domus). Dal suo esordio con il Cagliari (2023/24), il classe 2000 è l’unico giocatore rossoblù ad aver realizzato almeno una rete e servito almeno un assist in ciascuno degli ultimi tre campionati.

Dopo lo 0-1 interno contro il Napoli, la Roma ha incassato due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso - le prime due con Ivan Juric in panchina e le altre due con Claudio Ranieri).

La Roma è rimasta a secco di gol in due match di fila in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2024 (sconfitte contro Napoli e Atalanta in quel caso).

Primo assist per Sebastiano Esposito in Serie A: dopo le reti contro Genoa e Juventus, il classe 2002 ha preso parte ad un gol per tre presenze consecutive nel torneo per la seconda volta in carriera, la prima dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (tre centri contro Atalanta, Genoa e Venezia).

Il Cagliari torna a vincere un match di Serie A contro la Roma per la prima volta dal 25 aprile 2021, con il risultato di 3-2 in quel caso (con Leonardo Semplici allenatore).

Dopo quattro pareggi e cinque sconfitte, il Cagliari torna a vincere un match di Serie A per la prima volta dal 19 settembre scorso, 2-1 contro il Lecce al Via del Mare in quel caso.

La Roma (14V, 6P) non ha ottenuto nessun pareggio per 20 gare consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2016 e aprile 2017 (16V, 4N con Luciano Spalletti in panchina).

La Roma ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P), una sconfitta in più rispetto a tutte le precedenti 14 gare esterne del torneo disputate nel corso del 2025 (11N, 2N, 1P).

La Roma ha subito una rete per tre gare consecutive di Serie A solo per la seconda volta nel 2025, la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi (quattro di fila in quel caso).

La Roma ha concesso almeno una rete nelle ultime tre trasferte di Serie A dopo che aveva ottenuto ben nove clean sheet nelle precedenti 12 gare esterne del torneo.

Con il rosso di Zeki Çelik, la Roma torna a subire una espulsione diretta in Serie A per la prima volta dal 19 maggio 2024: sanzione disciplinare per Leandro Paredes contro il Genoa in quel caso. L'ultimo difensore giallorosso a ricevere un rosso diretto nel torneo invece fu Marash Kumbulla nel marzo 2023 contro il Sassuolo.

100ª presenza di Adam Obert tra tutte le competizioni con la maglia del Cagliari: 56 di queste sono arrivate in Serie A, 33 in Serie B e 11 in Coppa Italia. Dal suo esordio con i rossoblù nell'ottobre 2021 solo cinque giocatori hanno totalizzato più gare di lui con la formazione sarda (Gabriele Zappa, Alessandro Deiola, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti e Antoine Makoumbou).

50ª presenza ufficiale per Sebastiano Luperto con la maglia del Cagliari: dal suo esordio in rossoblù (2024/25), solamente Michel Adopo (55) e Gabriele Zappa (54) hanno disputato più gare di lui tra tutte le competizioni con i sardi.

Da una parte il Cagliari ha calciato otto volte nello specchio in Serie A per la prima volta dal 14 dicembre 2024 (otto anche contro l'Atalanta, con zero reti); dall'altra, la Roma ne ha subiti otto in porta per la seconda volta in questo torneo, dopo gli otto concessi al Milan il 2 novembre scorso.