Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Violenze contro gli arbitri, per Slc Cgil 'una inaccettabile escalation'

10 Dic 2025 - 16:02

"Una inaccettabile escalation": il coordinamento nazionale arbitri di calcio del sindacato Slc Cgil esprime la "più ferma indignazione" per gli ennesimi episodi di violenza nei confronti dei direttori di gara. Nelle ultime settimane, in diverse regioni d'Italia, giovani arbitri - spesso minorenni - sono stati vittime di aggressioni fisiche e verbali, in alcuni casi di gravità estrema. "Si tratta di episodi - si legge in una nota - che non possono più essere considerati fatti isolati, ma segnali inequivocabili di un fenomeno degenerato e fuori controllo. Il sindacato ha già denunciato con forza questa deriva e ha contribuito attivamente, anche durante l'iter di approvazione delle nuove norme in materia di repressione delle aggressioni agli arbitri, a proporre soluzioni e strumenti efficaci. Ma oggi, di fronte alla brutalità dei fatti, non è più sufficiente limitarsi a dichiarazioni di principio o prese di posizione dure ma sterili: è il momento di avviare un'azione concreta, visibile e determinata. E' nostro obiettivo la costruzione di un percorso condiviso con tutti gli attori del sistema calcio - federazione, leghe, associazioni arbitrali, società sportive, istituzioni e organizzazioni del mondo sportivo - in un confronto serio e risolutivo. È tempo di "sedersi tutti intorno ad un tavolo" e mettere fine a questa scia inaccettabile di violenza. Ma non intendiamo attendere la prossima aggressione e qualora non si registrino interventi immediati e incisivi". Slc Cgil avvierà iniziative di mobilitazione che potranno arrivare anche al blocco dei campionati. "Gli arbitri - conclude la nota - non possono più essere lasciati soli. Slc Cgil è pronta a fare la sua parte, con responsabilità e determinazione. Ora tocca al mondo del calcio dimostrare, con i fatti, che la tutela delle persone e il rispetto delle regole vengono prima di tutto". (ANSA).

Ultimi video

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

01:19
Verso Fiorentina-Dinamo

Verso Fiorentina-Dinamo

01:32
Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

02:00
Juve, la difesa soffre

Juve, la difesa soffre

02:24
Stasera Juventus-Pafos

Stasera Juventus-Pafos

02:24
Stasera Benfica-Napoli

Stasera Benfica-Napoli

01:45
Mou carico per il Napoli

Mou carico per il Napoli

02:38
La Dea che fa sognare

La Dea che fa sognare

01:58
La moviola dell'Inter

La moviola dell'Inter

02:00
Inter, brutto k.o.

Inter, brutto k.o.

02:15
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

01:58
DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:12
DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:21
Torino, il presidente Cairo ed il nuovo ds Petrachi incontrano la squadra
16:02
Violenze contro gli arbitri, per Slc Cgil 'una inaccettabile escalation'
15:25
Cremonese, Sanabria: "Primo gol come una liberazione"
14:16
Coppa d'Africa, Pépé escluso e vittima di razzismo per uno "sfottò" al Marocco
13:36
Caso Salah, Henry attacca: "Sbagliato parlarne in pubblico"