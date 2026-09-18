Roma, Gasperini: "Inter la mia kryptonite? Non sono l'unico a perdere sempre contro di loro..."

Come stanno Kone e Pellegrini? Avrà tutti a disposizione?

Continuo a incrociare le dita. Ci siamo tutti per domani, quindi siamo tutti disponibili. E questo è già un risultato straordinario, succede raramente. È chiaro che c'è sempre qualcuno, su 22-23 giocatori, che sta un po' meglio, qualcuno che ha qualche acciacco. Ci sono state alcune influenze di stagione la settimana scorsa, qualcuno ha preso qualche colpo, qualcuno ha qualche piccola distrazione, ma queste rientrano nella normalità. Oggi facciamo l'ultima rifinitura, però penso che anche con l'attenzione che arriverà dalla partita le piccole cose verranno superate e quindi saremo tutti presenti. Pellegrini anche lui è già la seconda settimana di fila che si allena regolarmente con la squadra. Ormai può fare chiaramente tutto ed è disponibile anche lui. È chiaro che, nel suo caso, la lunga sosta che ci sarà dopo, e magari anche per qualcun altro, sarà un'occasione per fare qualcosa in più, perché lui è da tempo che non gioca partite. Quindi vedremo se sarà il caso di fare qualche amichevole".