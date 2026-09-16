Contro l'Inter sarà un'altra Roma: dal 1' tornano Koné, Wesley e Ndicka. I numeri top dei giallorossi

Un Olimpico sold out è pronto a spingere la squadra di fronte ai campioni di Italia di Chivu, con la convinzione di potersela giocare fino in fondo. In teoria, la sensazione è confermata anche dai numeri: gol in tutte e quattro le partite di Serie A, differenza reti di +11 (solo il Barcellona ha fatto meglio in Europa, +17) e appena una rete incassata fin qui in campionato, miglior dato difensivo dei grandi campionati europei alla pari di Arsenal e Friburgo.