Caso Maldini, Pisacane difende l'attaccante: "Si merita la convocazione di Mancini. Domani titolare? Vedrò"

Fabio Pisacane blandisce Daniel Maldini. L'attaccante, reduce da una settimana tormentata, è stato difeso dal suo allenatore, che ha lanciato un messaggio anche a Roberto Mancini nel giorno dell'annuncio delle convocazioni: "Mi aspetto che ci sia anche Maldini. Si merita questa convocazione, non pensavo fosse così forte. Chi lo ha allenato me lo aveva descritto come un calciatore dal talento cristallino, ma è anche altro". "Stamattina lo osservavo durante l'allenamento" - chiosa il tecnico del Cagliari - "ed è qualcosa di davvero straordinario". Pisacane ha inoltre aggiunto che valuterà entro domani se schierarlo titolare nel match di sabato pomeriggio contro l'Udinese.