Miglior difesa contro miglior attacco nella sfida che, nella storia, sfiora la media di 3 reti a partita

Se ci limitiamo alla stagione in corso, possiamo avere elementi più attuali per valutare le caratteristiche delle squadre di Gasp e Chivu. L'Inter ha il primato, finora in stagione, di gol segnati (13) e di tiri (100, di cui 32 in porta), ma continua ad avere problemi in difesa. Sono 6 i gol (8 se si contano anche quelli del Real Madrid in Champions League) incassati. La Roma ha messo a segno 12 reti finora in campionato, con un super Malen protagonista della metà dei gol realizzati. Eppure c'è un dato che preoccupa Gasperini ed è quello legato agli sprechi sotto porta: la Roma è prima per palloni toccati nell’area avversaria (183, contro i 177 dell’Inter), così come per cross riusciti su azione (25, rispetto ai 21 dei nerazzurri), che sono avanti di poco nella classifica dei tiri in porta (31 a 32).