Roma-Inter a Massa, i precedenti sorridono ai nerazzurri: i numeri del fischietto di Imperia

Sarà Davide Massa a dirigere il primo scontro-scudetto della Serie A 2026/2027. Al fischietto di Imperia spetta il compito di arbitrare Roma-Inter, appuntamento il prossimo sabato alle ore 18. Partiamo da una curiosità. Massa ha già condotto i due ultimi incroci tra le due squadre all'"Olimpico". Risultati? Un copia incolla tra la stagione 2024/2025 e la successiva. Successo esterno di misura per i nerazzurri, corsari nel 2024 grazie al match-winner Lautaro Martinez nella ripresa. 363 giorni dopo, è invece Bonny a stappare il match dopo pochi minuti. La Roma di Gasperini va più volte vicino al pareggio, ma il muro di Chivu regge. Sarà la prima prova di forza dei futuri campioni d'Italia.
In generale, i precedenti sorridono all'Inter. Sono 23 le vittorie "milanesi" con Massa direttore di gara, con appena cinque pareggi e cinque sconfitte. Ultimo incontro tra Lautaro e soci e l'arbitro ligure lo scorso 12 aprile, nel rocambolesco 3-4 di Como. Ben più negativo è il bilancio con la Roma. I precedenti recitano 10 affermazioni giallorosse, 12 segni X e altrettanti ko. Ultima volta? Sempre il Como protagonista, un precedente con molte polemiche per l'espulsione a Wesley per un presunto tocco su Diao.
Per risalire all'ultimo sorriso giallorosso con Massa in campo occorre riavvolgere il nastro di dieci partite, precisamente il primo ottobre 2022. Guarda caso un Inter-Roma a San Siro. Gli uomini di Mourinho rimontano il vantaggio di Dimarco grazie a Dybala e Smalling.