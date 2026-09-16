Roma-Inter a Massa, i precedenti sorridono ai nerazzurri: i numeri del fischietto di Imperia

In generale, i precedenti sorridono all'Inter. Sono 23 le vittorie "milanesi" con Massa direttore di gara, con appena cinque pareggi e cinque sconfitte. Ultimo incontro tra Lautaro e soci e l'arbitro ligure lo scorso 12 aprile, nel rocambolesco 3-4 di Como. Ben più negativo è il bilancio con la Roma. I precedenti recitano 10 affermazioni giallorosse, 12 segni X e altrettanti ko. Ultima volta? Sempre il Como protagonista, un precedente con molte polemiche per l'espulsione a Wesley per un presunto tocco su Diao.