SERIE A

Roma-Inter a Massa, l'opinione di Cesari: "Scelta conservativa, occhio a quando la gara sale di tono"

Il nostro opinionista arbitrale commenta la designazione per il big match della quinta giornata: "Orsato vuole recuperarlo, carattere e lucidità possono aiutarlo"

16 Set 2026 - 13:40
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Ancora Davide Massa per Roma-Inter. L'arbitro di Imperia, 45 anni, è stato scelto per il big match dell'Olimpico di sabato, stavolta dal peso specifico ancora superiore rispetto agli scorsi anni perché si tratta dell'incrocio tra le due capolista, entrambe a punteggio pieno dopo 4 giornate. 

Il nostro opinionista arbitrale Graziano Cesari commenta così la decisione di affidare questa gara delicata a Massa: "Si tratta di un arbitro di grande esperienza, con un'ottima conoscenza dei giocatori e delle loro caratteristiche. La definirei una scelta 'conservativa': dopo che il designatore Orsato ha puntato su Mariani per Juventus-Milan, mi aspettavo proprio uno tra Massa e Guida per Roma-Inter". 

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Per Massa, c'è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: "Se la partita sale di tono a livello agonistico, potrebbe andare in difficoltà nella gestione del match. L'esperienza, il carattere e la lucidità possono sicuramente aiutarlo, ma anche questo è un aspetto da tenere in considerazione". La Roma, da questo punto di vista, non ha dimenticato l'espulsione a Wesley nella sconfitta di Como dello scorso campionato. 

Infine, il quadro che riguarda l'arbitro ligure riguarda anche le ultime esperienze a livello internazionale: "Massa arriva da una grande prestazione nella partita di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid ad Anfield, dove ha ottenuto una votazione eccellente. Negli ultimi anni, ha affrontato le delusioni per non essere stato scelto per arbitrare a Euro 2024 e ai Mondiali 2026, dove gli sono stati rispettivamente preferiti gli altri arbitri italiani Guida e Mariani. Il designatore Orsato vuole di certo recuperarlo per impiegarlo in Serie A, big match compresi, come in questa occasione".

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