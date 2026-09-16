Roma-Inter a Massa, l'opinione di Cesari: "Scelta conservativa, occhio a quando la gara sale di tono"

Infine, il quadro che riguarda l'arbitro ligure riguarda anche le ultime esperienze a livello internazionale: "Massa arriva da una grande prestazione nella partita di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid ad Anfield, dove ha ottenuto una votazione eccellente. Negli ultimi anni, ha affrontato le delusioni per non essere stato scelto per arbitrare a Euro 2024 e ai Mondiali 2026, dove gli sono stati rispettivamente preferiti gli altri arbitri italiani Guida e Mariani. Il designatore Orsato vuole di certo recuperarlo per impiegarlo in Serie A, big match compresi, come in questa occasione".