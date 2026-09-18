Figc: Ribery, Diamanti e Handanovic tra i nuovi tecnici Uefa Pro

18 Set 2026 - 13:29
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Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori Uefa Pro che si sono abilitati dopo aver superato gli esami finali del Master di Coverciano. Il Corso Uefa Pro rappresenta il massimo livello formativo per un tecnico e con questa qualifica è possibile guidare qualsiasi squadra a livello europeo, comprese quelle partecipanti ai maggiori campionati e alle competizioni continentali. Gli allievi hanno seguito un programma didattico che è durato una stagione intera - da settembre a giugno scorso - con lezioni in aula e sul campo al Centro Tecnico Federale e cinque stage formativi presso alcune delle più rilevanti realtà calcistiche, non solo italiane (oltre a Como, Milan, Cagliari e Genoa, nella scorsa stagione i corsisti hanno infatti fatto visita anche al Racing Santander). I migliori del corso sono risultati tre, tutti abilitati con il massimo dei voti, ovvero 110 su 110: l'attuale allenatore della Virtus Entella, Andrea Chiappella; il collaboratore di Allegri al Napoli, Francesco Magnanelli, e Alexandre Nizelik, già collaboratore di Spalletti allo Zenit San Pietroburgo e negli ultimi due anni alla Fiorentina. Oltre agli esami orali sulle materie oggetto del programma didattico (ovvero Tecnica e Tattica calcistica, Preparazione atletica, Psicologia e Comunicazione) i corsisti hanno anche dovuto redigere e discutere una tesi. La commissione d'esame ha valutato particolarmente meritevole l'elaborato finale realizzato dallo stesso Nizelik. Tra i neo allenatori Uefa Pro sono molti i nomi noti del calcio italiano e non solo, come Franck Ribery, Samir Handanovic e l'attuale allenatore del Cesena, Alessandro Diamanti. Tra gli abilitati figurano anche tecnici che hanno sostenuto gli esami finali dopo aver frequentato un precedente corso. Tra di loro l'attuale vice allenatore dell'Inter, Aleksandar Kolarov; l'allenatore dell'Empoli, Guido Pagliuca; il match analyst della Nazionale azzurra guidata dal Ct Mancini, Renato Baldi, e l'assistente tecnico della Nazionale Under 17, Matteo Barella. Questo l'elenco completo: Matteo Andreoletti, Renato Baldi, Matteo Barella, Simone Bentivoglio, Matteo Cecchetti, Andrea Chiappella, Cristiano Del Grosso, Vikash Dhorasoo, Alessandro Diamanti, Samir Handanovic, Cosimo Inguscio, Aleksandar Kolarov, Francesco Magnanelli, Alexandre Nizelik, Guido Pagliuca, Franck Ribery, Mattia Scala, Andrea Tedesco e Roberto Vitiello.

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