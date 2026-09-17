SERIE A

Roma e Inter, mercati a confronto: con Gasperini i giallorossi hanno speso più di 200 milioni

Da Wesley a Malen: i Friedkin arrivano a quota 212 dall'estate 2025. Inter "ferma" a 186, ma l'ultima finestra può fare la differenza 

17 Set 2026 - 08:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Roma a quota 211 milioni di euro, Inter "ferma" a 25 in meno, 186. Nel confronto rilanciato da La Gazzetta dello Sport, non ci sono dubbi sulle recenti spese di mercato delle due capolista che si affronteranno sabato pomeriggio all'Olimpico

Il periodo preso in considerazione non è casuale: parte dall'estate 2025, ovvero quando gli attuali allenatori, Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu, hanno preso il timone delle rispettive squadre. L'impronta data da entrambi è sotto gli occhi di tutti, con i nerazzurri a festeggiare il double Serie A-Coppa Italia nella prima stagione orchestrata del tecnico romeno e i giallorossi freschi di ritorno in Champions League dopo 7 anni. 

In quei 25 milioni di differenza, forbice tutto sommato nemmeno troppo ampia, c'è anche la storia recente delle rispettive proprietà. Friedkin probabilmente avrebbe speso anche di più per la sua Roma, ma è stato in parte bloccato dai paletti Uefa. Oaktree punta invece su una gestione oculata del patrimonio Inter, anche se nell'ultima estate ha dato il via libera ai colpi dalla Premier League con l'obiettivo di alzare il livello internazionale della rosa. 

Roma, più di 200 milioni spesi in 2 anni

 Dallo sbarco di Gasperini nella capitale, nell'estate 2025 il club ha investito su Wesley (25 milioni) ed El Aynaoui (23), mentre nell'ultimo mercato invernale si è puntato su Robinio Vaz (20 milioni) e Malen (2 di prestito). Quest'ultimo è stato l'acquisto che ha fatto davvero la differenza, molto più che altri arrivi come Ziolkowski (6,5 milioni) e altri prestiti come Bailey (3), Ferguson (3), Ghilardi (2) e Zaragoza (2). Agli 86,5 milioni di euro del 2025/26 si sono aggiunti i 124,5 milioni relativi al 2026/27. Dal riscatto dello stesso Malen (25 milioni) ai colpi Castro (35) e Mora (25, per ora), fino a Koulierakis (16,5), Molina (13), de Roon (1), il riscatto di Ghilardi a 8 milioni e il prestito di Balerdi a 1. 

Inter, il mercato estivo 2026 vero passo in avanti

 Cifre simili per l'Inter, che nel 2025/26 ha speso 84 milioni di euro: 24,5 per Luis Henrique, 23 per Bonny, 20 per Diouf e 15,5 per Sucic, oltre al prestito da 1 milioni per Akanji. Strategia più aggressiva nell'estate appena conclusa, con sguardo fisso alla Premier League, da dove sono arrivati Spence (31 milioni), Jones (30) e poi Stones a parametro zero. Il riscatto di Akanji a 15 milioni e la recompra a 23 per Stankovic, aggiugendo i 3 milioni per Provedel, completano i 102 milioni investiti nell'ultima finestra di mercato, decisiva per rendere competitivi i nerazzurri in tutti i ruoli. Per il totale, come detto, di 186 milioni in cartellini durante la gestione Chivu. 

Leggi anche

Roma-Inter, kryptonite nerazzurra per Gasp: e Lautaro fa meglio di Dybala e Malen

roma-inter
serie a
roma
inter

Ultimi video

01:17
Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

00:25
CLIP PROMO LIGA ATLETICO MADRID-REAL MADRID 17/09 SRV

Atletico-Real da sogno! Domenica sul 20 alle 16.15 il derby di Madrid

00:36
DICH AMORIM SU PRESSIONE POST BENFICA 17/09 SRV

Amorim: "Pressione al Milan? Sempre preoccupato perché so che…"

01:24
DICH AMORIM SU OGANIZZAZIONE POST BENFICA 17/09 SRV

Amorim pesante: "Ci mancano energie, organizzazione, qualità e…"

01:36
DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

01:07
DICH MUSAH POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Musah: "Ho fiducia in questa squadra, è un processo e dobbiamo andare avanti"

03:03
MCH PALLADINO BOLOGNA PER SITO 16/9 MCH

Rivoluzione Bologna, Palladino subito in campo

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

02:16
DICH SPALLETTI SU LOCANDINA CONTE 16/9 DICH

Spalletti: "Conte? Ognuno è giusto che si faccia la sua locandina"

01:00
DICH GNONTO FIORENTINA 16/9 DICH

Gnonto: "Con Vanoli siamo ripartiti da una pagina bianca"

01:05
DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

01:33
DICH SPALLETTI PRE NEC DICH

Spalletti: "Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere"

02:10
DICH KALULU PRE NEC DICH

Kalulu su Kolo Muani: "Sappiamo che ci darà una grande mano, non ho dubbi sulle sue qualità"

00:32
MCH KALULU PROVA PROVA DICH

Juve, imbarazzo in sala stampa: mentre parla Kalulu parte un "Prova, Prova"

01:27
Emergenza Juve: Spalletti si mette a palleggiare

Emergenza Juve: Spalletti si mette a palleggiare

01:17
Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

I più visti di Inter

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-UDINESE DICH

Inter, Pio Esposito: "Approccio sbagliato. Bene la reazione"

Inter in campo a San Siro con la nuova terza maglia: si ispira agli anni '90

Martinez, dopo il Real arriva un altro errore con l'Udinese. Provedel è pronto, cosa farà Chivu?

Diouf confessa: "Voglio tornare a giocare in mezzo, ma se all'Inter servo così..."

Chivu e l'inizio shock: "Un po' me l'aspettavo, colpa della Champions. Non vogliamo essere perfetti"

Lautaro Martinez (134) 

Scaloni chiama Lautaro: niente riposo per il Toro. Chivu con due dubbi verso la Roma

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Goncçalo Ramos e Ruben Amorim
10:00
Il Milan e la maledizione dei primi tempi: nessun gol segnato
Todd Boehly
09:24
Scossone societario al Chelsea: se ne va il presidente Boehly
Ardon Jashari
08:40
Jashari furioso dopo Milan-Benfica: "Facciamo mer..te, gol colpa mia"
Lionel Messi
08:29
Messi scrive un'altra pagina di storia: gol e 49° trofeo in carriera
08:16
Milan, contro il Benfica un ko storico: il dato