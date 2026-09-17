Roma e Inter, mercati a confronto: con Gasperini i giallorossi hanno speso più di 200 milioni

Dallo sbarco di Gasperini nella capitale, nell'estate 2025 il club ha investito su Wesley (25 milioni) ed El Aynaoui (23), mentre nell'ultimo mercato invernale si è puntato su Robinio Vaz (20 milioni) e Malen (2 di prestito). Quest'ultimo è stato l'acquisto che ha fatto davvero la differenza, molto più che altri arrivi come Ziolkowski (6,5 milioni) e altri prestiti come Bailey (3), Ferguson (3), Ghilardi (2) e Zaragoza (2). Agli 86,5 milioni di euro del 2025/26 si sono aggiunti i 124,5 milioni relativi al 2026/27. Dal riscatto dello stesso Malen (25 milioni) ai colpi Castro (35) e Mora (25, per ora), fino a Koulierakis (16,5), Molina (13), de Roon (1), il riscatto di Ghilardi a 8 milioni e il prestito di Balerdi a 1.