Roma e Inter, mercati a confronto: con Gasperini i giallorossi hanno speso più di 200 milioni

Roma a quota 211 milioni di euro, Inter "ferma" a 25 in meno, 186. Nel confronto rilanciato da La Gazzetta dello Sport, non ci sono dubbi sulle recenti spese di mercato delle due capolista che si affronteranno sabato pomeriggio all'Olimpico.
Il periodo preso in considerazione non è casuale: parte dall'estate 2025, ovvero quando gli attuali allenatori, Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu, hanno preso il timone delle rispettive squadre. L'impronta data da entrambi è sotto gli occhi di tutti, con i nerazzurri a festeggiare il double Serie A-Coppa Italia nella prima stagione orchestrata del tecnico romeno e i giallorossi freschi di ritorno in Champions League dopo 7 anni.
In quei 25 milioni di differenza, forbice tutto sommato nemmeno troppo ampia, c'è anche la storia recente delle rispettive proprietà. Friedkin probabilmente avrebbe speso anche di più per la sua Roma, ma è stato in parte bloccato dai paletti Uefa. Oaktree punta invece su una gestione oculata del patrimonio Inter, anche se nell'ultima estate ha dato il via libera ai colpi dalla Premier League con l'obiettivo di alzare il livello internazionale della rosa.
Roma, più di 200 milioni spesi in 2 anni
Dallo sbarco di Gasperini nella capitale, nell'estate 2025 il club ha investito su Wesley (25 milioni) ed El Aynaoui (23), mentre nell'ultimo mercato invernale si è puntato su Robinio Vaz (20 milioni) e Malen (2 di prestito). Quest'ultimo è stato l'acquisto che ha fatto davvero la differenza, molto più che altri arrivi come Ziolkowski (6,5 milioni) e altri prestiti come Bailey (3), Ferguson (3), Ghilardi (2) e Zaragoza (2). Agli 86,5 milioni di euro del 2025/26 si sono aggiunti i 124,5 milioni relativi al 2026/27. Dal riscatto dello stesso Malen (25 milioni) ai colpi Castro (35) e Mora (25, per ora), fino a Koulierakis (16,5), Molina (13), de Roon (1), il riscatto di Ghilardi a 8 milioni e il prestito di Balerdi a 1.
Inter, il mercato estivo 2026 vero passo in avanti
Cifre simili per l'Inter, che nel 2025/26 ha speso 84 milioni di euro: 24,5 per Luis Henrique, 23 per Bonny, 20 per Diouf e 15,5 per Sucic, oltre al prestito da 1 milioni per Akanji. Strategia più aggressiva nell'estate appena conclusa, con sguardo fisso alla Premier League, da dove sono arrivati Spence (31 milioni), Jones (30) e poi Stones a parametro zero. Il riscatto di Akanji a 15 milioni e la recompra a 23 per Stankovic, aggiugendo i 3 milioni per Provedel, completano i 102 milioni investiti nell'ultima finestra di mercato, decisiva per rendere competitivi i nerazzurri in tutti i ruoli. Per il totale, come detto, di 186 milioni in cartellini durante la gestione Chivu.