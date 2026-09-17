L'INTERVISTA

Roma, Gasperini frena gli entusiasmi: "Scudetto? Dobbiamo guardare in faccia la realtà"

Il tecnico giallorosso a pochi giorni dalla sfida all’Inter: "Vediamo dopo 20 gare di che obiettivo parlare"

17 Set 2026 - 13:44
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"Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella non si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili: si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso questa varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta". È la risposta di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, nell'intervista a Sky Sport Insider alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando l'asticella dopo lo scorso anno, anche alla luce delle quattro vittorie in altrettanti turni di campionato.

"Ci rendiamo conto che intorno a noi si fanno tutte le previsioni possibili, ed è giusto così: la gente ha i suoi sogni, vuole il massimo - ha aggiunto -. Per quanto riguarda noi, come ogni anno, dobbiamo guardare in faccia la realtà. E la realtà è che di obiettivi si può parlare solo dopo una ventina di partite. Fissarli dopo quattro o cinque giornate non ha senso. Certo che abbiamo fiducia, certo che vogliamo stare in alto in classifica, però in questo momento questo è l'unico obiettivo concreto".

Per la Roma inizia un ciclo di partite molto importanti che diranno quali saranno le reali ambizioni di Dybala e compagni. Nell'ordine i giallorossi affronteranno tra campionato e Champions League Inter, Como, Real Madrid e Napoli. "Sarà il momento per misurarci e capire, al cospetto di queste squadre, cosa siamo davvero in grado di fare", ha concluso Gasperini.

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