Tegola Napoli, ad Anguissa si aggiunge Spinazzola: "Lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra"

18 Set 2026 - 13:56
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Spinazzola © Getty Images

Spinazzola © Getty Images

Non c'è pace per Massimiliano Allegri. La giornata di oggi ha dato una spiacevole sorpresa al tecnico del Napoli, già alle prese con una rosa falcidiata da vari problemi di natura fisica.  Dal report pubblicato dal club partenopeo si evince come nemmeno oggi Anguissa ha preso parte all'allenamento odierno. Per il centrocampista lavoro personalizzato tra palestra e campo. Alla lista degli infortunati si aggiunge anche Leonardo Spinazzola, che ha saltato la seduta mattutina per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. 

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