QUI ROMA

Roma, Gasperini: "Tanti errori tecnici, ma anche cose buone. Rigori? Mai vista una cosa simile"

Il tecnico giallorosso dopo il ko europeo col Lille: "Usciamo da questa partita con qualcosa in più"

02 Ott 2025 - 22:42

Gian Piero Gasperini ha commentato il ko col Lille in Europa League cominciando dal clamoroso triplo rigore sbagliato dai suoi: "Non mi è mai capitato di vedere tre rigori sbagliati nella stessa occasione - le parole del tecnico della Roma a Sky -. Nel secondo tempo avevamo spinto tanto, poteva dare una svolta positiva alla partita. Siamo andati in svantaggio molto presto e li abbiamo messi nella condizione migliore per loro essendo molto veloci nelle ripartenze. Abbiamo fatto qualche errore sul piano tecnico, ma anche una partita di grande voglia e grande ritmo. Abbiamo inseguito il risultato fino alla fine. Abbiamo concesso qualcosa sicuramente, ma l'Europa è così. Usciamo da questa partita con qualcosa in più".

"Loro sono rapidi, veloci e con grandi valori tecnici, non era facile recuperare palla e accorciare, ma l'intensità è stata buona - ha proseguito Gasp nella sua analisi -. Poi ci sono gli errori tecnici che fanno la differenza, noi sicuramente dobbiamo sbagliare meno in uscita, ma io devo guardare quanto di buono abbiamo fatto".

Infine una battuta sul doppio errore dal dischetto di Dovbyk e sulla prova negativa di Ferguson: "Nello sport si possono fare degli errori, ma non esiste abbattersi. Si gioca ogni tre giorni, tra poco siamo di nuovo in campo".

