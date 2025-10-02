Roma, Gasperini: "Tanti errori tecnici, ma anche cose buone. Rigori? Mai vista una cosa simile"

Gian Piero Gasperini ha commentato il ko col Lille in Europa League cominciando dal clamoroso triplo rigore sbagliato dai suoi: "Non mi è mai capitato di vedere tre rigori sbagliati nella stessa occasione - le parole del tecnico della Roma a Sky -. Nel secondo tempo avevamo spinto tanto, poteva dare una svolta positiva alla partita. Siamo andati in svantaggio molto presto e li abbiamo messi nella condizione migliore per loro essendo molto veloci nelle ripartenze. Abbiamo fatto qualche errore sul piano tecnico, ma anche una partita di grande voglia e grande ritmo. Abbiamo inseguito il risultato fino alla fine. Abbiamo concesso qualcosa sicuramente, ma l'Europa è così. Usciamo da questa partita con qualcosa in più".