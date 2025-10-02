Europa League, Roma-Lille 0-1: primo ko europeo per Gasperini

Nella ripresa Gasp ci prova con Rensch al posto di un disastroso Tsimikas, ma la musica non cambia e al 55' i capitolini devono ringraziare Svilar, decisivo in uscita su Giroud lanciato a rete in campo aperto. Poco dopo Ferguson ha una grande chance con una girata di testa sugli sviluppi di corner, ma la palla sibila a fil di palo. L'irlandese lascia il posto a Dovbyk nel finale e l'ucraino è subito protagonista, in negativo, dell'episodio più clamoroso della serata: Lambrechts assegna un penalty per tocco di mano di Mandi e l'ex Atletico si presenta sul dischetto. Sbaglia una volta, ma l'arbitro fa ripetere per un ingresso in area anticipato, sbaglia una seconda calciandolo in fotocopia, poi lascia l'incombenza a Soulé per la terza (portiere oltre la linea al momento del calcio). L'argentino cambia lato, ma Özer dice di no anche a lui. È la batosta che fa tramontare le speranze giallorosse e anche se poco dopo Koné sfiora il palo con una gran conclusione da fuori il risultato non cambia più.