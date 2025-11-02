Roma, Gasperini: "Dybala è la perdita più grande, fatico a trovare cosa non è andato"

"Faccio fatica a trovare qualcosa che non è andato. Meglio pensare a cosa è andato e sono tante le cose". Dopo la sconfitta della Roma contro il Milan a San Siro, Gian Piero Gasperini sottolinea con forza quanto di buono ha fatto la sua squadra. "Abbiamo creato tanto e dobbiamo percorrere questa strada. Quando esci da queste partite sei rammaricato per il risultato ma fiducioso di poter fare punti giocando sempre così. Questa sera abbiamo fatto il salto di qualità tranne che nelle conclusioni - ha detto il tecnico della Roma a Dazn - Abbiamo costruito molto sul campo di una squadra forte, poi dopo il loro gol abbiamo sofferto un po'. Ma faccio fatica a trovare cose negative. Siamo dispiaciuti per il risultato però purtroppo si sbagliano anche i rigori e le occasioni". Sull'infortunio di Dybala, costretto a uscire all'84' per un problema muscolare dopo aver calciato il rigore (sbagliato): "La cosa peggiore al di là del rigore è l’infortunio di Paulo calciando il rigore. Sicuramente tornerà dopo la sosta. Stava facendo partite da grande giocatore ed è la perdita più grossa di questa gara". E ancora: "La squadra ha spirito e sta bene in campo ma in due mesi sbagliare quattro rigori su cinque ci ha penalizzato. Dobbiamo migliorare nel finale con questi arrembaggi e tirare fuori l’episodio buono. Tante squadre ricorrono a questo e a noi mancano queste cose".



Gasperini ha ricordato Giovanni Galeone, scomparso in giornata: "Giocavamo a Pisa, nel finale di campionato, io feci tre o quattro passaggi indietro al portiere per tenere il pareggio. Lui mi disse: "Noi non ricorriamo a questi mezzi, dobbiamo giocare la partita fino alla fine".