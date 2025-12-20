Gasperini, stoccata al calcio di Fabregas: "Troppi passaggi al portiere, così sembra calcetto e la gente si annoia"

Gasperini non usa giri di parole e punta il dito contro l'abuso del possesso palla difensivo. "A me ciò che non piace del calcio attuale è la situazione del portiere", ha esordito il tecnico in conferenza stampa. "Si è messa la regola degli 8 secondi che viene applicata pochissimo e prima che inizi a giocare, quando mette palla a terra, ne passano 30". Il riferimento al Como diventa esplicito quando Gasperini analizza la mole di gioco gestita dall'estremo difensore: "Bisognerà ridurre anche quante volte gioca palla il portiere: in Inter-Como, Butez l'ha toccata 51 volte e questo alla gente non piace". Per l'allenatore della Roma, questa strategia rallenta il gioco e tradisce lo spirito dello sport: "Quando vedo il portiere tenere palla 20-30 secondi non mi piace".