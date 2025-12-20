Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
il caso

Gasperini, stoccata al calcio di Fabregas: "Troppi passaggi al portiere, così sembra calcetto e la gente si annoia"

Gasperini sul gioco di Fabregas: "La gente vuole dribbling, non il calcetto"

di Redazione
20 Dic 2025 - 10:15

La vigilia del big match Juventus-Roma diventa l'occasione per un manifesto ideologico firmato Gian Piero Gasperini. L'allenatore giallorosso, oltre a presentare la sfida contro i bianconeri, ha lanciato una critica verso alcune tendenze del calcio moderno, prendendo come esempio proprio il Como di Cesc Fabregas, avversario appena superato per 1-0. 

L'affondo sui portieri: "Butez la tocca 50 volte, non piace a nessuno"

 Gasperini non usa giri di parole e punta il dito contro l'abuso del possesso palla difensivo. "A me ciò che non piace del calcio attuale è la situazione del portiere", ha esordito il tecnico in conferenza stampa. "Si è messa la regola degli 8 secondi che viene applicata pochissimo e prima che inizi a giocare, quando mette palla a terra, ne passano 30". Il riferimento al Como diventa esplicito quando Gasperini analizza la mole di gioco gestita dall'estremo difensore: "Bisognerà ridurre anche quante volte gioca palla il portiere: in Inter-Como, Butez l'ha toccata 51 volte e questo alla gente non piace". Per l'allenatore della Roma, questa strategia rallenta il gioco e tradisce lo spirito dello sport: "Quando vedo il portiere tenere palla 20-30 secondi non mi piace".

"Rischiamo di diventare calcetto: date la palla ai giocatori forti"

 La critica di Gasperini si sposta poi sul piano estetico e dell'intrattenimento. Secondo il mister, il rischio è quello di trasformare la Serie A in una disciplina diversa, meno attraente per i tifosi. "Bisogna andare avanti, la gente vuol vedere contrasti, dribbling, giochi in avanti", ha tuonato Gasperini, lanciando un avvertimento: "Altrimenti si rischia che diventi più simile al calcetto, bello da giocare ma brutto da vedere".

Dybala a lezione di primo soccorso: ospite di Bove a Casa Viola prova le manovre sui neonati

1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

gasperini
fabregas
gioco
portiere

Ultimi video

01:58
Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-0 MCH

Brandt e Beier regalano al Dortmund il derby dei Borussia

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

01:12
Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

Italiano: "Siamo da grandi eventi"

04:35
Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

00:33
Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

00:59
Viviano: "Nessuno come il Bologna in Italia"

Viviano: "Nessuno come il Bologna in Italia"

03:04
Mkhitaryan: "Dobbiamo fare quel click"

Mkhitaryan: "Dobbiamo fare quel click"

01:48
Le Pagelle di Bologna-Inter

Le Pagelle di Bologna-Inter

06:33
Fabbian: "La vera partita è la finale"

Fabbian: "La vera partita è la finale"

48:57
Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

05:35
Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

02:28
Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

07:05
Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

01:58
Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

I più visti di Roma

Gianluca Mancini - 259 partite - 5 espulsioni

Urla, botte e il litigio con Fabregas, monta la polemica social contro Mancini: "Doveva essere espulso"

Gasperini: "Ho scelto la Roma perchè la sfida era più difficile. Dybala? Valutiamo oggi"

Dybala a lezione di primo soccorso: ospite di Bove prova le manovre sui neonati

Gasp boccia il calcio di Fabregas: "Troppi passaggi al portiere, la gente si annoia"

Roma, una formazione un po'... particolare: l'undici anti-Como disegnato dai bambini

Wesley piega il Como e fa ripartire la Roma: Gasperini consolida il quarto posto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:18
Atalanta, emergenza in difesa. Scalvini subito titolare?
11:00
Operazione Nostalgia ad Ancona a settembre, via alla prevendita dei biglietti
10:00
Bologna, la fine di una maledizione: vittoria ai rigori dopo trent'anni di attesa
08:03
Serie B, sabato per il Pescara ultima chiamata per la salvezza
23:18
Cagliari, Pisacane: "Contro il Pisa una finale"