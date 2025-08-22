Logo SportMediaset
VERSO ROMA-BOLOGNA

Roma, Gasperini: "Dispiaciuti per Bailey. Sancho? Mercato imprevedibile. Pellegrini se trova soluzione giusta va via"

Il tecnico giallorosso alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Bologna: "Dovbyk convocato poi vedremo. Dybala non può giocare 90'"

22 Ago 2025 - 14:43
© ipa

© ipa

"Bailey? Siamo veramente dispiaciuti, è incredibile. Un infortunio difficile da spiegare, peccato. Al di là dell'immediatezza della partita, dispiace per l'entità dell'infortunio in un gesto consueto". Alla vigilia dell'esordio in campionato all'Olimpico contro il Bologna, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini torna sulla sfortuna del neo acquisto, andato ko nel corso del primo allenamento: "Sancho? Il mercato è nella sua fase finale, è sempre imprevedibile ma ora penso solo al campionato e al Bologna. Se avrei voluto una rosa più completa? Indubbiamente sì ma abbiamo lavorato molto bene con i calciatori nuovi. Tutti quanti noi vorremmo sempre poter partire con una rosa definita per sfruttare al meglio il periodo di preparazione, ma sembra diventata utopia un po' per tutti".

"Dovbyk sarà l'attaccante della Roma? Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa succederà in questi dieci giorni. Domani Dovbyk è convocato come gli altri, quello che succederà lo vedremo", ha proseguito Gasperini. Sulla situazione di Pellegrini: "Mi sembra sia vicino al recupero. Io sono arrivato che era infortunato, non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché lo chiedete sempre a me e non alla società. La sua situazione che ho visto è chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungargli il contratto, lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Ho ereditato questa situazione e cerco di chiarire. Risolveranno? A me sembra che se lui trova una situazione adeguata è contento di andare via, lui e la società". E ancora: "Dybala è rientrato da dieci giorni, è sulla strada giusta, sta facendo tutto. Non può giocare 90 minuti: o dall'inizio o a partita in corso". 

NUOVI ACQUISTI
"Sono i profili su cui la Roma ha pensato di costruire il proprio futuro. Sono tutti giovani: il più vecchio è Neil che ha 24 anni, Ghilardi è un 2003, Wesley è un 2003, Ferguson un 2004. Sono dei bei profili. Mi piace lavorare su di loro. Arrivano da momenti diversi. Wesley arriva da 30 partite di fila, Ferguson invece da molto tempo di inattività, Ghilardi ha iniziato la preparazione quando è venuto da noi. El Aynaoui mi sembra quello più in condizione. Mi piacciono, penso si possa lavorare bene".

"ROMA PIU' FORTE? NO, DIVERSA"
"La Roma di oggi è più forte? Lo dovremo capire, è una Roma molto diversa. Se guardate l'ultima formazione a Torino a fine maggio, rispetto a quella ci sono 3 titolari in meno, e 6-7 giocatori in panchina che non ci sono più. Sono arrivati 5 giocatori nuovi, di cui uno si è fatto male. Siamo diversi anche nei numeri. Mi auguro che la Roma sarà più forte. Cerchiamo di scoprirlo insieme strada facendo".

roma
gasperini

