Roma, Gasperini: "Dispiaciuti per Bailey. Sancho? Mercato imprevedibile. Pellegrini se trova soluzione giusta va via"

"Dovbyk sarà l'attaccante della Roma? Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa succederà in questi dieci giorni. Domani Dovbyk è convocato come gli altri, quello che succederà lo vedremo", ha proseguito Gasperini. Sulla situazione di Pellegrini: "Mi sembra sia vicino al recupero. Io sono arrivato che era infortunato, non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché lo chiedete sempre a me e non alla società. La sua situazione che ho visto è chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungargli il contratto, lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Ho ereditato questa situazione e cerco di chiarire. Risolveranno? A me sembra che se lui trova una situazione adeguata è contento di andare via, lui e la società". E ancora: "Dybala è rientrato da dieci giorni, è sulla strada giusta, sta facendo tutto. Non può giocare 90 minuti: o dall'inizio o a partita in corso".