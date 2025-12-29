Logo SportMediaset

Calcio

Bari, ripresa degli allenamenti per il 4 gennaio

29 Dic 2025 - 22:42

Il Bari, dopo l'ultimo allenamento di ieri, ha concesso al gruppo squadra e allo staff qualche giorno di riposo: Vicari e compagni riprenderanno ad allenarsi il 4 gennaio. In questi giorni il presidente Luigi De Laurentiis con i ds Magalini e Di Cesare dovrà iniziare a definire e attuare le strategie del mercato di riparazione per rinforzare la rosa, apparsa deficitaria in questa prima fase della stagione: attesi almeno quattro acquisti, con almeno due difensori da individuare e un puntello di peso per reparto. Non sono esclusi altri arrivi se dovessero tornare alla base alcuni prestiti che hanno reso molto al di sotto delle aspettative.

Ultimi video

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:43
SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

02:24
CLIP MN OK ORAZIO ACCOMANDO SU ALTRO MERCATO 29/12 SRV

Calciomercato, le ultimissime su Raspadori, Palestra e Mastantuono

01:33
SRV RULLO, DA YILDIZ A KILICSOY: RIVOLUZIONE TURCA 29/12 (MUSICATO) SRV

Da Yildiz a Kilicsoy: la "rivoluzione turca" sogna il mondiale

01:38
CLIP MN OK ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS E MILAN 29/12 SRV

Calciomercato: Perin torna al Genoa, per Maignan ottimismo sul rinnovo

01:18
MCH BARCELLONA, ALLENAMENTO APERTO MCH

Barcellona: allenamento aperto. Caccia ad autografi e selfie

00:57
MCH AL SHAAD MANCINI MCH

L'Al Sadd di Mancini batte l'Al-Shamal con una tripletta di Rafa Mujica

01:57
SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

01:32
SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

01:53
SRV RULLO MILAN, PULISIC "L'ATTACCANTE PERFETTO" 29/12 SRV

Milan, Pulisic è l'attaccante perfetto: non sbaglia mai

01:46
Rullo Lautaro Hojlund OK OK

Lautaro-Hojlund, gol da scudetto: i più forti in Serie A

01:47
SRV RULLO INTER NUMERI DA... CAPOLISTA 29/12 SRV (MUSICATO)

Inter, numeri da capolista: il confronto Chivu-Inzaghi

01:21
Doppietta per Ronaldo

Doppietta per Ronaldo

01:45
Stasera Roma-Genoa

Stasera Roma-Genoa

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:28
Roma, Ferguson: "Mi alleno per dimostrare quanto valgo"
23:26
Roma, Soulé: "Migliorare negli scontri diretti"
22:42
Bari, ripresa degli allenamenti per il 4 gennaio
21:26
Vigor Senigallia - Maceratese, divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti
20:07
Pescara, ritiro a Campo di Giove per i prossimi cinque anni