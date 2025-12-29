Bari, ripresa degli allenamenti per il 4 gennaio

Il Bari, dopo l'ultimo allenamento di ieri, ha concesso al gruppo squadra e allo staff qualche giorno di riposo: Vicari e compagni riprenderanno ad allenarsi il 4 gennaio. In questi giorni il presidente Luigi De Laurentiis con i ds Magalini e Di Cesare dovrà iniziare a definire e attuare le strategie del mercato di riparazione per rinforzare la rosa, apparsa deficitaria in questa prima fase della stagione: attesi almeno quattro acquisti, con almeno due difensori da individuare e un puntello di peso per reparto. Non sono esclusi altri arrivi se dovessero tornare alla base alcuni prestiti che hanno reso molto al di sotto delle aspettative.