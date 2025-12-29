Infantino: "Fifa studia Var più tecnologico e nuova regola fuorigioco"

Il presidente della Fifa Gianni Infantino è convinto che l'introduzione del Var nel calcio ha reso il gioco più "giusto". Parlando in occasione del World Sports Summit al Madinat Jumeirah di Dubai, il numero 1 del calcio mondiale ha suggerito che potrebbero esserci future modifiche alla regola del fuorigioco e che la Fifa sta cercando di reprimere le perdite di tempo. "Come sapete, alcuni anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il gioco più giusto, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere", ha dichiarato Infantino come riporta il sito emiratino 'The National'. "Ora stiamo migliorando sempre di più il Var con una tecnologia più avanzata per aiutare ancora di più gli arbitri a prendere la decisione giusta", ha aggiunto. Il presidente Infantino ha poi ribadito la volontà della Fifa di "rendere il gioco più offensivo, più attraente" e per questo "prendiamo in considerazione la regola del fuorigioco, ad esempio, che si è evoluta nel corso degli anni" con "l'attaccante che ora deve essere in linea con il difensore" ma che "forse in futuro solo se sarà davanti al difensore sarà in fuorigioco" di fatto tornando sul così detto concetto di 'luce' tra difendente e attaccante. Infine il presidente della Fifa ha rivelato che "stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo. È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".