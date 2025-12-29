Pescara, ritiro a Campo di Giove per i prossimi cinque anni

Nonostante l'ultimo posto in classifica, il Pescara guarda al futuro: la società ha comunicato che domani alle 11, presso l'hotel Abruzzo a Campo di Giove, sarà presentata la partnership con il comune montano. L'incontro sarà l'occasione per illustrare l'accordo che legherà il club biancazzurro al territorio di Campo di Giove in vista dei futuri ritiri precampionato della prima squadra, definendo linee guida, obiettivi e prospettive di collaborazione sportiva e istituzionale. Alla conferenza stampa, oltre al sindaco di Campo di Giove, parteciperanno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e l'assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, insieme al presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani. Nel corso dell'incontro verranno approfonditi i contenuti dell'intesa e il valore strategico del progetto, pensato per coniugare preparazione sportiva, promozione del territorio montano e sviluppo delle attività legate allo sport e al turismo.