Vigor Senigallia - Maceratese, divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti

29 Dic 2025 - 21:26

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Macerata per l'incontro di calcio di serie D tra Vigor Senigallia e Maceratese che si disputerà il prossimo 4 gennaio allo stadio "Bianchelli" di Senigallia (Ancona). Lo ha disposto il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, in considerazione delle "preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto dei recenti episodi che hanno visto coinvolta la tifoseria della Maceratese". Comportamenti, spiega la Prefettura, "dai quali sono emersi comportamenti ritenuti potenzialmente idonei a determinare situazioni di rischio in occasione di ulteriori manifestazioni sportive, nonché sulla base delle valutazioni formulate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e delle specifiche indicazioni fornite dal Questore di Ancona". Le criticità connesse allo svolgimento dell'incontro, riferisce la Prefettura, "sono state, altresì, esaminate e condivise nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, nell'ambito della quale è stata ravvisata la necessità di adottare misure di carattere preventivo, finalizzate ad assicurare il regolare e sereno svolgimento della manifestazione sportiva e la tutela dell'ordine pubblico". 

02:03
Milan-Verona 3-0: gli highlights

Milan-Verona 3-0: gli highlights

01:38
CLIP MN OK ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS E MILAN 29/12 SRV

Calciomercato: Perin torna al Genoa, per Maignan ottimismo sul rinnovo

01:18
MCH BARCELLONA, ALLENAMENTO APERTO MCH

Barcellona: allenamento aperto. Caccia ad autografi e selfie

00:57
MCH AL SHAAD MANCINI MCH

L'Al Sadd di Mancini batte l'Al-Shamal con una tripletta di Rafa Mujica

01:57
SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

01:32
SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

01:53
SRV RULLO MILAN, PULISIC "L'ATTACCANTE PERFETTO" 29/12 SRV

Milan, Pulisic è l'attaccante perfetto: non sbaglia mai

01:46
Rullo Lautaro Hojlund OK OK

Lautaro-Hojlund, gol da scudetto: i più forti in Serie A

01:47
SRV RULLO INTER NUMERI DA... CAPOLISTA 29/12 SRV (MUSICATO)

Inter, numeri da capolista: il confronto Chivu-Inzaghi

01:21
Doppietta per Ronaldo

Doppietta per Ronaldo

01:45
Stasera Roma-Genoa

Stasera Roma-Genoa

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:10
Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

01:13
Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

02:03
Milan-Verona 3-0: gli highlights

Milan-Verona 3-0: gli highlights

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

Il ritorno di Calhanoglu

Il ritorno di Calhanoglu

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

21:26
Vigor Senigallia - Maceratese, divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti
20:07
Pescara, ritiro a Campo di Giove per i prossimi cinque anni
19:55
Infantino: "Fifa studia Var più tecnologico e nuova regola fuorigioco"
19:35
Cagliari, operazione al ginocchio per Folorunsho
Ronald Araujo
18:36
Barcellona, Araujo torna in gruppo dopo lo stop per problemi di salute mentale