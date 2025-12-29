Vigor Senigallia - Maceratese, divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Macerata per l'incontro di calcio di serie D tra Vigor Senigallia e Maceratese che si disputerà il prossimo 4 gennaio allo stadio "Bianchelli" di Senigallia (Ancona). Lo ha disposto il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, in considerazione delle "preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto dei recenti episodi che hanno visto coinvolta la tifoseria della Maceratese". Comportamenti, spiega la Prefettura, "dai quali sono emersi comportamenti ritenuti potenzialmente idonei a determinare situazioni di rischio in occasione di ulteriori manifestazioni sportive, nonché sulla base delle valutazioni formulate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e delle specifiche indicazioni fornite dal Questore di Ancona". Le criticità connesse allo svolgimento dell'incontro, riferisce la Prefettura, "sono state, altresì, esaminate e condivise nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, nell'ambito della quale è stata ravvisata la necessità di adottare misure di carattere preventivo, finalizzate ad assicurare il regolare e sereno svolgimento della manifestazione sportiva e la tutela dell'ordine pubblico".