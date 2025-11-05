Roma, Gasperini: "A Glasgow ambiente complicato, le sconfitte in casa ci obbligano a vincere"

"Turnover? - prosegue Gasp - Sono concentrato sulla partita di domani, perché questa è un'altra competizione, e poi alla partita di domenica ci penseremo domenica, perché dovrei pensare a riposare? Non c'è nessuno in particolare che abbia bisogno di far riposare. Cosa vuol dire riposare? Scusi, per qual motivo dobbiamo riposare? Stanotte riposiamo, domani quando si gioca non riposiamo. Faccio veramente fatica a entrare in questa cultura del riposo. Se intende il turnover, nel senso di far giocare anche qualche altro giocatore per valutarlo, o perché magari in questo momento sta bene, allora è diverso. Per riposare, si riposa a casa. Sicuramente non giocherà Dybala, sicuramente non giocherà Bailey. Wesley? Siamo in tanti. El Aynaoui più avanzato? A me piace quando gioca 20 metri più indietro, però può giocare anche più avanti. Le sue caratteristiche gli permettono di fare entrambi i ruoli. Soulé dipende troppo da Dybala? Secondo me no, però uno può pensare quello che vuole. Soulé ha fornito delle ottime prestazioni. Poi dopo bisogna anche comprendere che per gli attaccanti non è sempre facile dare continuità alle prestazioni. Lui ha giocato sempre. Qualche volta magari ha dato la sensazione di essere un po' più stanco. In quel caso lì è stato sostituito, ma poi ha giocato le partite successive. Comunque rappresenta un valore per questa squadra. Non credo che dipenda troppo da Dybala, anzi. Dybala è un riferimento tecnico importante che aiuta non solo per le sue qualità individuali, ma aiuta anche a far giocare bene gli altri. Questa è un po' la caratteristica dei giocatori forti".