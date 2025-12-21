Como, Nico Paz: "Fabregas il migliore, con il Milan in Australia..."

Nico Paz, attaccante del Como, è stato intervistato da Sportitalia e ha parlato così del momento dei lariani: "Abbiamo l’ambizione di migliorare partita dopo partita. Vincere ogni gara. Ragioniamo così e poi vediamo alla fine dove siamo". E su Fabregas: "È il migliore. È un grande allenatore. È il più importante della mia carriera. Mi sta facendo crescere tanto a me e alla squadra e sono molto felice di essere con lui". Poi su Milan-Como a Perth: "Non ne abbiamo parlato. Faremo quello che dobbiamo".