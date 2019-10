Roma, Fonseca fa mea culpa: "Espulsione meritata"

LA REAZIONE

"Nel primo tempo il fallo di Diawara non c'era, mi chiedo perché lì Massa non abbia consultato il VAR (dal fallo ha avuto origine il fallo da rigore di Mancini, ndr). Dopo il gol di Kalinic, lo ribadisco, l'arbitro dice ad un giocatore del Cagliari che non c'è fallo, dopo l'intervento del VAR cambia idea. Fa cenno di no con la mano. Abbiamo fatto una bella partita, con molte occasioni e concedendo poco. Abbiamo dominato e creato molto, ma questo è il calcio, dobbiamo accettarlo".

PALLOTTA SU TWITTER: "STANCO DI QUESTO SCHIFO"

Anche il presidente Pallotta alza la voce, lo fa dall'America via Twitter. Prima con un post polemico e parzialmente ironico ("Non sono sicuro di quale partita abbia visto oggi, rispetto a quella vista dall'arbitro. Incredibile") poi con un tweet duro: "Stanco di questo schifo che ci costa punti. L'ho già visto troppe volte quest'anno".