Marsiglia in Champions, Benatia si sfoga: "Non sono felice, ma sollevato..."

"Felice? Felice forse lo sarò tra dieci anni, quando ce ne ricorderemo, come lo sono stato con partite della mia carriera in cui ci siamo detti 'questa partita mi ha reso orgoglioso'. Oggi non sono felice, sono solo sollevato. È un peccato, ma è così. Sono sollevato perché è un duro lavoro quotidiano, da parte di molte persone del club, che hanno dato tanto. È stata una sfida duratura, anche se ho fatto carriera, come Pablo (Longoria). In questo club, si vivono le cose in modo diverso. Non c'è un giorno all'anno in cui si possa essere tranquilli dalle pressioni. Anche quando vinciamo, c'è sempre qualcuno che si assicura che non si possa dormire sonni tranquilli. Tutto l'anno è un po' pesante. È per questo che ho combattuto e per questo continuerò a combattere ogni giorno". Così il direttore sportivo del Marsiglia, Medhi Benatia, dopo la matematica qualificazione in Champions della squadra di De Zerbi parlando ai giornalisti in zona mista: "Ci sono state partite in cui abbiamo sbagliato - ha aggiunto - ed è questo che bisogna correggere quando si aspira a essere una grande squadra. Sono contento per lo staff e per l'allenatore, che ha sofferto molto. È una persona molto emotiva e passionale. È il primo a soffrire quando i risultati non arrivano."