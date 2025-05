Verona, domani ricorrono i 40 anni dello storico scudetto

Quello scudetto fu ottenuto grazie all'aiuto di tutti. Sarebbe ingiusto non citare Sergio Spuri, Fabio Marangon, Luciano Bruni, Dario Donà, Luigi Sacchetti, Antonio Terracciano, Franco Turchetta e Domenico Volpati. L'eccezionalità del lavoro di Bagnoli è legata anche alla rosa molto ridotta a sua disposizione: 20 giocatori dei quali soltanto 12 superarono le 20 presenze in campionato. Ma il gruppo era molto legato. In tanti erano arrivati quell'anno da altre società che non avevano creduto in loro: Di Gennaro dalla Fiorentina di Antognoni; Bruni, Fanna e Galderisi dalla Juventus, mentre Fontolan e Tricella provenivano dall'Inter. Garella non aveva spazio alla Lazio, dove era deriso; Marangon era reduce dalle esperienze di Napoli, Roma e Juve. Donà aveva lasciato il Milan perché non aveva spazio. Anche i due stranieri, come prevedeva il regolamento dell'epoca, erano sulla carta inferiori rispetto ai campioni che all'epoca giovano in Serie A, da Maradona in giù.