Ranieri: "Friedkin vuole la Roma stabilmente in Champions, in futuro sarò garante della società"

"Quello con Dan Friedkin è stato un buonissimo incontro, ha fatto i complimenti a tutti, alla squadra per l'aspetto calcistico. Vuole fare bene, sa benissimo che in questi anni si è sbagliato qualcosa". Così il tecnico della Roma Claudio Ranieri sulla presenza della proprietà a Trigoria in questi giorni. "Ho parlato di quale sarà il mio ruolo con lui, il presidente è contento di quello che ho fatto - ha aggiunto - All'interno della filosofia della proprietà e della società avrò voce in capitolo e questo per me è importante che sia stato confermato. Non sarò un uomo immagine, ma un garante". "Il progetto è uguale, a prescindere se andremo in Champions o meno - ha proseguito Ranieri nella conferenza stampa a due giorni dalla sfida con l'Atalanta - "È stato un anno particolarissimo, si è iniziato male e si è andati di peggio poi c'è stata una grande reazione da parte dei giocatori, con un grande aiuto da parte dei nostri tifosi e dobbiamo proseguire così. Ora ci giochiamo qualcosa di importante che non pensavamo di poter raggiungere. Sarà difficile e lo sappiamo. Il successo straordinario è aver ridato entusiasmo e speranza al popolo giallorosso. Ora avremo tre partite proibitive, affrontiamole un passo alla volta, ma qualora non raggiungessimo la Champions la gente non deve rimanerci male. Noi daremo il massimo. L'Atalanta è un rullo compressore, è una bellissima squadra e lo dissi già l'anno scorso, quando fu l'orgoglio dell'Italia. Dateci tempo e faremo una buonissima Roma, i programmi sono questi. Friedkin vuole portare la Roma a stare stabilmente in Champions League. Sul futuro di capitan Pellegrini glissa: "Quando non riesco a far rendere qualcuno ai suoi livelli lo ritengo una sconfitta personale", ha concluso.