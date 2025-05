Empoli, D'Aversa: "Vittoria importante, un miracolo se ci salviamo"

E' soddisfatto Roberto D'Aversa dopo la pesantissima vittoria contro il Parma in chiave salvezza.

"E' una vittoria importantissima ed è giusto che i ragazzi se la godano perché è arrivata dopo tante gare - ha spiegato il tecnico dell'Empoli -. Non era semplice dopo il pareggio nonostante la superiorità numerica. A un certo punto abbiamo avuto paura di vincere, poi siamo riuscidi ad andare a riprenderci la vittoria con cattiveria. Mancano ancora due set. Abbiamo giocato solo il primo set". "Abbiamo pagato tanto gli infortuni. Un altro gruppo avrebbe mollato, ma i ragazzi sono ancora qui e si stanno giocando la salvezza - ha proseguito D'Aversa -. Anjorin? Sono contento. Spero che riesca a lavorare bene questa settimana per dimostrare il suo vero valore". "E' un calciatore forte cha ha pagato molto gli infortuni nella sua carriera. Ripetto al passato ha giocato molto in questa stagione - ha aggiunto -. Se gioca così può ambire ad altri palcoscenici". "Era importante fare risultato stasera per la salvezza. La squadra era un po' contratta dopo il gol, ma poi siamo stati bravi a vicnere - ha continuato -. Non abbiamo ancora fatto niente, ma possiamo decidere il nostro destino senza guardare gli altri". "Abbiamo avuto molto infortuni a inizio stagione e abbiamo anche raccolto meno di quanto meritassimo in certe occasioni - ha concluso il tecnico dell'Empoli -. I ragazzi mi hanno sempre seguito. Se dovessimo raggiungere l'obiettivo salvezza, questi ragazzi avrebbero compiuto un miracolo".